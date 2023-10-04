《金融》渣打攜手安理國際律師事務所推出首份「支付法規指南」

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【時報記者任珮云台北報導】為協助客戶更全面掌握各國法令對支付服務相關的規範，渣打銀行與安理國際律師事務所(Allen & Overy)合作，發佈首份彙整台灣、中國大陸、香港、印度、馬來西亞、韓國、泰國與新加坡等亞洲八個主要市場，涵蓋各地支付和電子貨幣服務的現行監理架構和相關許可規範的《支付法規指南》，提供企業和金融科技公司在應對快速發展的支付環境時適切的建議，並提醒在擴展跨境業務時須納入考量的各種因素。

除了簡要概述亞洲主要市場的支付和電子貨幣服務法規外，該指南還結合雙方在金融與法律的專業知識，解決企業和金融科技公司在所在市場或跨境擴展業務時最常面臨的問題。該報告也將眾所關心支付許可是否適用於B2B電子商務平臺的議題納入，以因應快速發展的電子商務領域。

隨著技術以及金融科技不斷創新帶動各項支付方案快速成長，支付服務也成為金融業中演進最快速的領域之一。隨之而來的挑戰則是支付法規的審查與修正也更加頻繁，以為持續維護金融生態系統的安全以及穩定。對於在亞洲、非洲和中東市場提供支付服務的企業和金融科技公司而言，跟上變化迅速的監理架構及審查流程，重要性不亞於業務的拓展。

渣打國際商業銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，對於線上交易業務激增的企業來說，無縫接軌的支付流程不再只是「加分的選項」，而是完善整體客戶體驗不可或缺的核心，為了正視這個複雜的問題，我們很高興與安理國際律師事務所以及其在亞洲八個主要市場的夥伴合作，為客戶提供結合全球專業與在地資源的解決方案，在拓展業務與進軍新市場時，協助他們能夠做出正確的決策，在緊密連結的電子商務世界中，充分發揮數位商務的潛力，並便於企業進行資金管理。

安理國際律師事務所首席合夥人Shuhui Kwok表示，在渣打銀行、事務所同事以及位於各市場的當地合作律師事務所的共同努力下，這份全方位且實用的法規指南，定能協助渣打銀行客戶應對所在市場，掌握不斷擴大的支付服務所帶動的各項商機。

《支付法規指南》除已納入中國大陸、香港、印度、馬來西亞、韓國、泰國、台灣和新加坡等亞洲主要市場外，未來也將繼續拓展市場涵蓋面。