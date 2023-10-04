台塑企業：敦北總部10月20日全面清空，全員進駐內湖新辦公大樓

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配合都更時程，台塑企業正式對外公告，敦北總部大樓自2023年9月19日起陸續搬遷至台塑企業內湖大樓（台北市內湖區南京東路六段380號），預計10月19日搬遷完畢，10月20日起敦北總部全面清空，全員將於內湖大樓辦公，特此週知。

因應台塑敦北總部都更案邁入最後規畫階段，台塑企業考量維持集團穩定運作，並兼顧總部4,600名員工龐大陣仗，9月中旬起展開為期一個月、兩階段的內湖臨時新總部搬遷計畫。第一階段四大公司、總管理處第一組搬遷人員將於9月19日起搬遷至內湖新總部；待第一批團隊安置完畢，第二組人員，包括四大公司、管理中心等核心高層，將於10月初執行第二階段遷移，預計10月下旬（10月20日）全面清空敦北總部人員，全面進駐內湖新總部。

台塑企業表示，購入北市內湖南京東路六段的T‧CBD三棟商辦大樓，作為敦北總部員工於都更期間的新基地。台塑、南亞將進駐樓高12樓的A1大樓；台化、台塑化進駐樓高12樓的A2大樓；至於台塑企業總管理處、台塑越鋼則進駐樓高14樓的A5大樓，最高樓層14樓更是台塑總裁王文淵，及王瑞華、王文潮、王瑞瑜等常委的管理中心辦公室。

此外，考量內湖通勤牽動的交通流量等因素，台塑企業排定上午8時、8時半，以及9時等三時段的彈性上班機制，讓員工自行選擇到班時間。台塑總管理處也選擇鄰近捷運站或較大地標，安排接駁專車，方便員工通勤。

台塑企業內湖三棟大樓合計面積近3萬坪，還包括七間一樓黃金店面及567個車位。台塑企業表示，啟用後，將採用最新自動人臉辨識系統，上班直接走入就可完成打卡，既可節省排隊時間，也可維持社交安全距離，讓員工上班、公司管理更有「智能」優點。