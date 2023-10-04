澎湖郵輪碼頭與旅運中心工程陸續啟動 助攻郵輪跳島之旅

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我國郵輪產業疫後強勁復甦，為強化郵輪跳島之旅的關鍵島嶼澎湖設施，港務公司已斥資近12億元，建造澎湖郵輪碼頭與旅運中心，預計2025年底完工啟用，屆時，此一離島郵輪示範港，將可泊靠15萬噸級郵輪。

港務公司4日表示，港務公司根據「國內商港未來發展及建設計畫（111～115年）」計劃，推動辦理澎湖郵輪碼頭與旅運中心，其中，1號碼頭延建工程的計畫經費為6.6億元，已於110年11月開工，預計113年3月完工後，可提供大型郵輪靠泊，另，郵輪旅運中心工程的計畫經費為4.78億元，已於112年8月發包，預計於114年第4季完工啟用。

澎湖馬公港1號碼頭目前長度190公尺，水深-7公尺，可供5萬總噸級郵輪靠泊，為了符合藍色公路十年整體發展規劃，計畫將1號碼頭長度延建至380公尺，水深浚挖至-10公尺，後線腹地建置國際線郵輪旅運中心，內部規劃有CIQS（海關檢查、證照查驗、防疫檢疫及國境安檢）、免稅店與旅客候船空間。

港務公司說，澎湖馬公港的港埠設施優化工程完工後，可提供郵輪安全便利的停泊及操航環境，建構優質郵輪港埠服務基礎環境，進一步提升旅運品質，擴大國內郵輪旅遊觀光市場，全面提升郵輪旅遊觀光力。

也可鼓勵郵輪商，安排旗下郵輪掛靠澎湖港、或進行郵輪跳島，吸引更多郵輪旅客至離島消費，增加離島觀光收入產值及離島居民就業機會，港務公司指出，113年3月起，已有多艘郵輪預報航行澎湖行程，將可充分發揮澎湖離島郵輪示範港的實質效益。