仿效巴西課熱錢稅？ 楊金龍：此稅副作用大，要再研究

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央行報告指出，由於國際美元走強，加上外資累計約匯出157.14億美元，是今年新台幣重貶主因。立委詢問是否仿效巴西課熱錢稅？中央銀行總裁楊金龍4日指出，對於外資短期進出台股課徵「熱錢稅」的可行性，央行必須先行研究，並允諾三個月內提出報告；他受訪時也坦言，此稅副作用大，要再研究。

楊金龍4日赴立法院財政委員會進行施政報告並備質詢，民進黨立委鍾佳濱指出，央行是否有針對外資短期大舉進出台股的因應對策，例如巴西有熱錢稅，針對外資在台短期交易證券所得課稅，央行是否也贊成。

對於外資熱錢匯出，楊金龍強調，主要有兩大原因，第一是台灣股市好，外資藉此獲利了結，外資上半年匯入52億元、下半年轉而匯出176億元；第二是廠商今年發放豐厚股利，外資也把股利匯出去。

至於是否贊成熱錢稅，楊金龍強調，熱錢稅是托賓稅（Tobin tax）針對短期資金要扣稅，但主要是看這個要看進出會不會危害金融穩定。他在會中受訪時則說，「這個稅的副作用很大」，會讓台灣被認為不是自由的市場，外資恐被「嚇跑」，但他強調「這是我目前的說法，後續央行還要研究」。

而外資在台短期交易，確切如何判斷？楊金龍說，「這個較複雜」，還要再研究，且對短期要有精確的定義。他也坦言，全世界幾乎沒有自由市場國家能成功採取熱錢稅，課徵此稅有點反潮流。