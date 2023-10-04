颱風小犬逼近 公路局示警：入夜蘇花路廊恐關閉

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小犬颱風逼近，風雨恐造成山區道路坍方，花蓮警方昨晚已先針對富里鄉六十石山、玉里鎮赤科山兩座金針山的產業道路設置路障，實施預警性封閉，提醒遊客颱風期間暫時不要上山；而一早，公路局東區養護工程分局也發出警訊，因颱風暴風圈達250公里，氣象預報花東地區將降下長延時大豪雨，包括台八線中橫關原、台九線蘇花路廊崇德等路段，都將視風雨實施預警性封路，請民眾留意。

9月初海葵颱風降雨超過800毫米，已讓山區路況受損，警方說，目前玉里鎮赤科山的赤科山產業道路1.5公里處、竹林山產業道路1公里處，以及富里鄉六十石山產業道路1.8公里處，因上次海葵颱風都有崩塌，玉里警分局昨深夜已設路障，實施預防性封閉，縣府呼籲用路人及早改道。

此外，公路局東區養護工程分局指出，氣象預報小犬颱風海上陸上颱風警報，暴風圈達250公里，預報花東地區將降下長延時大豪雨，為維護用路人車安全，針對管轄高風險潛勢路段及橋梁，將依風雨及洪峰水位可能實施預警性封路封橋。

包括台23線東富公路(6.9K~16.8K)及台30線南安路段(0K~5.5K)於今（4）日下午視風雨可能實施預警性封閉道路。

台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114.6K~184.5K）、台9線蘇花路廊和中-崇德（148K~165K）及台11甲線光豐公路（4K~16K）於今日夜間視風雨可能實施預警性封閉道路。

台9丙線仁壽橋（榕樹~文蘭）、台11線花蓮大橋、台9線玉里大橋（278.7K）及吳江橋（284.7K）等都將於今（4）日深夜至明（5）日凌晨視橋梁洪峰水位可能實施預警性封閉道路。

公路局指出，今年7月迄今台灣地區已接連多次颱風警報，山區飽涵降雨水體、公路邊坡易受伏流及逕流沖蝕產生崩坍落石現象，颱風期間避免進入山區；公路養護單位將適時發布警訊於網頁、CMS、幸福公路APP，駕駛人可多利用公路局智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、收聽路況廣播道路通阻訊息，事先規劃行程預作準備。