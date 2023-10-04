《熱門族群》傳輸量暴增帶動CPO崛起 網通受惠股出爐

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【時報記者王逸芯台北報導】隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增，以矽光子為媒介的共封裝光學元件(CPO)順勢崛起，相關題材概念股也獲市場關注，以網通相關個股來說，法人也點名聯亞(3081)、智邦(2345)、上詮(3363)、眾達-KY(4977)等有機會受惠。

隨著資料量爆發性成長、AI興起所需要的機器學習，以及高效能運算等應用，對於網路以及資料傳輸的能耗也將越發重視，以銅線為媒介的傳統可插拔式光收發模組逐漸達到頻寬距離限制，未來隨著傳輸速率的提升，取而代之的將會是以矽光子為媒介的共封裝光學元件(CPO)。

所謂的CPO是以矽光子作為媒介，將傳統光收發模組中的光通訊元件、交換器晶片整合後，與ASIC(客製化晶片)晶片共同封裝在同一塊基板上，以此達到減少傳輸距離、降低延遲、 損耗的目的，終端應用領域將聚焦資料中心、AI伺服器等具高速傳輸需求應用。

法人表示，目前矽光技術處於起步階段，技術成熟度仍待提升，下游客戶驗證也需要時間，考量到當前400G光收發模組已經量產，800G亦逐漸成熟，傳統可插拔式光收發模族仍將為市場主流，不過隨著世代交替，預計1.6T以上交換器，企業將逐漸採用CPO的技術，CPO滲透率將於未來五年快速成長，並成資料中心主流。相關CPO趨勢下的網通題材股包括有聯亞、智邦、上詮、眾達-KY，隨著CPO在未來幾年成長性看俏下，也將有機會反映在個股營運表現上。