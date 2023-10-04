恐有美萊豬？產地只標加拿大混製火鍋肉片 10萬公斤流入市面「難追回」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市新興冷凍食品使用美國豬肉和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大，因違反《食安法》，桃園市衛生局已移請檢調偵辦。該批火鍋肉片共10萬多公斤，已於8月下旬全數售出，目前掌握80、90個小型商家，持續追蹤下游並回收，但食藥署副署長林金富坦言「恐怕不容易追回來」。

食藥署於9月27日與桃園市衛生局共同查獲，新興冷凍食品有限公司購入美國冷凍豬前腿肉，並與加拿大豬前腿肉混製成火鍋肉片（重組肉），但外包裝原料原產地僅標示加拿大，沒有標示美國。衛生局依《食安法》第15條，及同法第49條第1項規定移請檢調偵辦。

林金富說明，根據業者申報資料，新興冷凍食品購入9萬4377公斤美國豬肉，已使用9萬0377公斤，混和其他原料，製成10萬0951公斤的重組肉產品，其餘4000公斤美國豬肉仍存放在倉庫。

林金富指出，根據業者說明，該產品本來是以加拿大豬肉製作，外包裝都印好了，但後來有改變原料，使用到美國豬肉，但沒有修改產品標示。他強調，不管業者是否為蓄意，《食安法》都是以結果論處，違法就裁處，至於是否有動機，屬於刑責部分，目前已移送檢調處理，後續刑責由檢調接手。

桃園市衛生局已命業者下架回收8月20日前製造之火鍋肉片，並責令業者10月2日前改正違規食品原產地標示，始得重新販售。但林金富坦言「比較不容易追回來」，產品流向多為小型商家，目前共掌握80、90家，業者說8月下旬已經賣完了，到底可以回收多少，桃園市衛生局正在追蹤。

另外，針對4000公斤仍存放在倉庫的美國豬肉原料，正在檢驗是否含有萊克多巴胺。林金富表示，由於適逢連假，已請桃園市政府加速，預計這一兩天會有結果，「由於邊境抽驗都是合格，目前都沒有檢出過，雖然不敢打包票，民眾應該可以安心。」