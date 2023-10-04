香港米其林三星〈Ta Vie旅〉主廚佐藤秀明 11／3客座寒居酒店BeGood

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《香港澳門米其林指南2023》三星餐廳「Ta Vie旅」主廚佐藤秀明，應寒居酒店邀請於11月3日至11月5日客座「BeGood」餐廳，推出7道式套餐、含7杯佐搭酒款或是6杯的茶款，每套10,800元＋10％。這是「Ta Vie旅」升上三星後，佐藤秀明首度訪台客座，賓客將有機會一嚐「炙燒藍龍蝦、法國藍腳菇、日本峨螺、牛蒡」、「北海道毛蟹、甜玉米、肯瓊醬」、「自製手工麵、青海苔醬、馬糞海膽」等主廚拿手招牌料理，體驗如同香港本店般的原汁原味「Ta Vie旅饗宴」。

佐藤秀明主廚於2015年在香港中環創立「Ta Vie旅」法式餐廳，「Ta Vie旅」在法文原意為「你的人生」，而在日文則是「旅程」之意，佐藤秀明主廚希望餐廳可以成為客人們在繼續前行之前相遇和交錯的中途站。「Ta Vie旅」2016年首奪米其林一星殊榮後，隔年起連六年站穩二星、今年成功摘下三星殊榮，期間五度入選「亞洲50最佳餐廳」，是香港最炙手可熱的名店。

佐藤秀明主本次受邀於11月3日至11月5日在「BeGood」餐廳舉辦「Chef Sato主廚客座活動，親自演繹其對於食材搭配、料理方式的獨特見解，將家鄉和食以及各式亞洲食材，以法日混合烹調的創新技術打造一系列法式料理組合。

香港米其林三星餐廳「 Ta Vie旅」主廚佐藤秀明，11月3日至11月5日客座寒居酒店「BeGood」餐廳。圖／寒居酒店提供

開胃菜「日本障泥烏賊、酪梨塔塔、Osietra魚子醬」融合香氣、口感、味道於一體的日本障泥烏賊擁有紮實且甘甜的口感，佐切丁酪梨塔塔與Osietra魚子醬增添其濃郁口感、開啟這場美味盛宴的味蕾序幕。「自製手工麵、青海苔醬、馬糞海膽」手工製的麵條口感黏糯，完美吸收海苔醬鹹鮮與馬糞海膽的濃郁甘甜，豐富多層次口感深刻衝擊味蕾。

「北海道毛蟹、甜玉米、肯瓊醬」選用以鮮美蟹肉聞名的北海道毛蟹，外層以清甜的玉米包裹，底層舖著酸甜兼具的肯瓊醬汁，兩相結合形成一道充滿層次又平衡味蕾的料理組合。「炙燒藍龍蝦、法國藍腳菇、日本峨螺、牛蒡」將法國新鮮藍龍蝦以直火炭烤，佐藤秀明憑藉熟練的火候掌控呈現外殼微焦、肉質維持滑嫩貌，卻又保有煙燻風味，佐搭的法國藍腳菇彈牙口感、鮮甜的峨螺與牛蒡則賦予這道菜色更豐富的滋味。「日本和牛、朴葉、有馬山椒」選用肉質軟嫩、紋理細膩的和牛與日本朴葉一同烤製，和牛本身與朴葉所散發出的燻香完美合拍，再以山椒汁調味，香氣濃郁。

佐藤秀明的招牌視覺系甜點「紅玉蘋果、紅心芭樂、紅石榴」和「栗子蒙布朗、普洱茶冰淇淋」，為頂級饗宴做完美收尾。餐席間搭配7杯佐搭的酒款，是與亞洲最大規模葡萄酒商ENOTECA和The Balvenie百富共同挑選的酒款，其中有義大利知名釀酒家族Allegrini旗下的Poggio al Tesoro酒莊、香檳區最古老的酒莊Gosset 歌榭香檳、日本的知名酒造「久野九平治本店Kuheiji Kurodasho Tako 2020」以及屢次獲得國際烈酒競賽首獎的「百富21年波特桶PortWood」單一麥芽威士忌等品項，為餐席美饌相互烘托、味蕾加乘。又或是品飲由台灣本土茶品牌「冉冉茶事」精挑細選的6杯搭配餐點的茶款，透過不同茶種的茶韻清香，為餐宴打造最細緻的風味體驗。

(禁止酒駕，飲酒過量．有害健康)