日經觸及逾4個月新低 分析師：短期恐跌破這關卡

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國聯準會可能再度升息並維持高利率更長時間的預期升高，隔夜美國10年期公債殖利率創下16年新高，帶動美股主要指數全面重挫，受此打擊，周三日經225指數早盤收跌1.93%，報30,634.89點，盤中一度跌2.1%，報30,581.61點，創下4個多月來新低。東證一部指數晨收跌2.01%，報2229.76點。

反映市場恐慌情緒的日經225波動率指數站上6月15日以來新高。

周二發布的美國8月職缺數意外增加，使聯準會進一步升息的可能性升高，在非農就業報告於周五出爐前，加劇了市場的緊張情緒。

Daiwa Securities策略師Kenji Abe表示，美國的前景存在很大的不確定性，這給日股帶來壓力。短期內日經指數有跌破30,000點大關的風險，這是有可能的。但他仍維持該指數在明年3月底升至 35,000點的預測不變，並看好在財報季登場後，市場氛圍可能好轉。

東證33大類股中，運輸設備股跌3.8%，表現最差。豐田汽車跌 3.7%，日產汽車跌5.5%。

其次為銀行股跌3.3%。三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）跌4.4%，瑞穗金融集團（Mizuho）跌3.5%。

晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）跌逾5%，晶片製造設備巨頭東京威力科創（Tokyo Electron）跌3%。科技新創公司投資大戶軟銀跌3%。