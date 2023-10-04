瑞銀：大陸房地產銷售數月內漸回穩 明年跌幅收窄

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瑞銀最新研究報告指出，隨著中國房地產政策的持續和預期進一步放鬆，以及家庭收入增長的溫和復甦，預計房地產銷售將在未來幾個月逐漸穩定在低水準，房地產活動將在明年收窄跌幅。

香港《信報》報導，對於全年平均增長，該行預計2023年中國房地產銷售將下降10％，2024年將再跌5％至10％；在今明兩年新開工量將下降25％及10％，房地產投資降幅為10％及5％。

瑞銀於8月7日至30日進行的最新中國住房調查顯示，受訪者對政策寬鬆的意識有所提升，房貸審批更加容易，房貸利率也較低。然而，直到8月底，房地產寬鬆措施一直是漸進和零碎的，在最新的調查中未能重振市場情緒和購房意願。

調查顯示，未來兩年的購屋意向，從今年3月的23％和去年8月的30％，進一步下滑至今年8月的18％，這是自2015年以來的第二低數值；只有18％的受訪者比6個月前更有信心購買房產，受訪者對未來12個月房價預期減弱。

受訪者也表示，收入增長和房地產政策寬鬆（例如降低首付和抵押貸款利率、對停滯項目的支持），是近期提振市場情緒的最重要驅動力。調查顯示，收入增長持續但已恢復一半，約40％的受訪者預計來年收入會更高。

瑞銀投資研究高級中國經濟學家張寧表示，該行認為中國自8月底以來加速放鬆房地產政策，可能有助於支撐市場情緒，尤其是在一線城市。