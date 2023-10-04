新北塭仔圳初步成果展現 「領航路」年底完工通車

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新北市地政局今（4）日在市政會議由局長汪禮國以「永續 創新 地政好行」為主題專案報告，除各項整體開發持續推進外，最重要的新泰塭仔圳市地重劃案也將在年底展現初步成果，路寬30米的計畫道路已正式命名「領航路」，並於年底完工通車，屆時將可分擔中正路的交通流量，有助於改善該路段塞車的運問題。

汪禮國表示，2024年是新北市整體開發的重要里程碑，新店十四張B單元、新店F＋J單元、蘆洲北側，都相繼於明年公告區段徵收或開工，讓新北微笑三曲線整體發展策略可以按部就班持續執行。

而整體開發當中，最重要的新泰塭仔圳市地重劃案，除了相關工程持續進行外，連接新北大道及中環路的30米計畫道路「領航路」也將在年底完工通車，展現該重劃案的初步成果。

地政局表示，領航路與中正路同向，未來2道路之間可透過另1條30米寬的莊泰路連接，可以有效分散中正路車流，解決中正路不在重劃區內，無法拓寬的問題，改善長久以來的塞車情況。

此外，塭仔圳重劃區內未來25米寬以上的計畫道路，原則上都會納入人本交通規畫，於路口設置行人庇護島、行穿線退縮，兼顧車行順暢與行人安全。

除了整體開發之外，地政局也因應7月1日上路的《平均地權條例》，針對預售屋廣告越高調，稽查越頻繁，嚴防房價惡意炒作；對於新北市轄內20所大專院校、約12.5萬的學生，開辦「學生校外賃居訪視」作業，透過與各校合作，會同警、消等相關單位共同檢視學生賃居地點的消防逃生、門禁管制、租賃契約書內容等，為學生的租屋安全把關。