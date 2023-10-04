明年是否降息？ 楊金龍：首要仍是通膨

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中央銀行第三季利率「連二凍」，朝野立委關注央行貨幣政策，明年有無機會降息？央行總裁楊金龍4日表示，全球升息循環接近尾聲，且台灣物價相較穩定，若其他國家升息告段落，「台灣應該不會例外」，後續主要仍是看通膨，其次才是經濟成長率，明年是否降息，要以經濟數據決定。

楊金龍4日赴立法院財政委員會進行施政報告並備質詢，立委關注央行後續貨幣政策方向。立委詢問央行沒有繼續升息，貨幣政策持續緊縮或是寬鬆，與景氣反彈力道有無相關，並詢問央行明年有無降息空間。

楊金龍回應，「主要還是看通膨」，第一是看物價，其次是看國內經濟成長率表現；目前來看美國高利率可能維持久一點，對於市場預期明年降息，還是要看經濟數據而定。

立委追問是否有所謂「二次通膨」。楊金龍表示，油價若又衝到每桶100美元，可能讓主要國家通膨下來的速度更慢，甚至停留在高水準，但通膨要再往上攀到比過去更高，「那是不可能，只是會延緩下來的時間」。至於此次通膨是暫時性還是持久性？楊金龍認為，這波通膨情況很特殊，不是暫時性也不算是持久性通膨，應屬特殊性通膨。

楊金龍強調，美國將維持高利率一段時間，主要也是看通膨下來速度如何，若下降很緩慢，高利率維持期間就會拉長，至於國內是否降息，要看經濟預測，我國預測是看明年通膨率不會超過2％，「還是要看這些數字」，通膨仍是關鍵。

另，針對經濟成長率方面，楊金龍指出，第三、四季應該會好一點，目前央行下修成長率至1.46％，初步看全年應能「保一」，除非第四季經濟表現嚴重不如預期，才可能連1％都不到；相對來看，若成長優於預期，也可能高於1.5％，但整體仍有不確定性，特別是當前時間預測難度較高。