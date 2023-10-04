工研院攜日本等專家 推動虛擬電廠普及化

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工研院4日舉辦「虛擬電廠發展趨勢與應用案例研討會」，號召日本東芝能源系統株式會社（Toshiba Energy Systems ＆ Solutions Corporation）、台電等國內外專家，分享虛擬電廠的實務經驗與案例，期盼透過互相交流，打造虛擬電廠完整的生態鏈，進而成為臺灣未來重要新興電力來源，幫助供電穩定並提升電網韌性。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，全球能源轉型趨勢加速，再生能源發電占比逐年提升，為電力系統帶來新的挑戰。穩定電網供需，提高電網容納再生能源，是各國政府面臨的重要課題。虛擬電廠是可協助穩定供電、提高電力系統韌性的技術選項。工研院長期以來協助政府以及台電公司開發虛擬電廠技術，使用聚合商模式整合多元負載與分散式能源，現正在量販店進行技術驗證。另外，也運用智慧家電以及班班有冷氣的校園能管ADR，讓住商冷氣也可成為穩定電力供需的要角，且讓參與的用電戶得到回饋，工研院與台電合作的這些虛擬電廠實證案例讓台灣的需求面管理方案更能蓬勃發展，讓電力系統更具調整彈性，並協助達到高再生能源佔比下的穩定電網目標。

工研院院長劉文雄表示，過往在電力供需上，多是由供電方盡可能滿足用電方需求，但隨著再生能源、儲能等新興科技導入，用電戶已從純Consumer（消費者）轉換成Prosumer（產消者）角色，可透過虛擬電廠等方式為電力盡份心力。所謂虛擬電廠是指將多個分散能源，例如再生能源、儲能、需量反應等，整合成為可調控的電力，以「螞蟻雄兵」之力幫助供電穩定。以德國Next Kraftwerke為例，該公司整合超過1萬個分散能源，市場版圖涵蓋歐洲等8國，提供電量超過9800MW，近約9座大型電廠發電量。日本近年來也積極投入虛擬電廠發展，在2019年時進入虛擬電廠起飛元年，國內外產業踴躍投入，包括日本國內大廠東芝就與東京電力合作虛擬電廠的建置，國外則吸引義大利、德國等廠商進行技術合作。