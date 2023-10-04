前往主要內容
工商時報LOGO

台北萬豪線上旅展10／5開跑 餐券61折起 加碼指定餐券買一送一

  • 工商時報 姚舜
台北萬豪酒店線上旅展10／5開跑，Lobby Lounge「平日晚間菲力牛排吃到飽單人券」，每張1,199元。圖／台北萬豪酒店
台北萬豪酒店線上旅展10／5開跑，Lobby Lounge「平日晚間菲力牛排吃到飽單人券」，每張1,199元。圖／台北萬豪酒店

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶秋冬旅遊商機，台北萬豪酒店推出線上旅展，自10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分限期開賣，首次集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，一套十張，每張855元，約61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，一套五張，每張1,100元，約63折。今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張 5,000元，相當一人只要2,500元，約65折！同步加碼線上旅展限定自助餐券買一送一優惠，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。

「Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券」每張950元、現省458元，約67折 ，一套十張8,550元，每張855元，約61折。「Garden Kitchen平假日午間美國頂級肋眼牛排16盎司含自助美饌雙人券」每張3,999元、約78折。

「Lobby Lounge平日晚間菲力牛排吃到飽單人券」每張1,199元、約68折，一套五張5,500元，每張1,100元，約63折。

「Mark's Teppanyaki平日午間海陸套餐雙人券」每張5,000元 、65折。「INGE'S Bar ＆ Grill海陸分享餐」每張4,880元、現省2,776元，64折。「宴客樓 平假日冠軍烤鴨三重奏

每張3,299元」、約79折。「宴客樓 平日午間雙人套餐」每張2,599元、約75折。「宴客樓 平假日龍虎海鮮鍋 四人合菜券」每張3,999元 、約69折。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 緯創等AI伺服器4雄僅1家能抱？老手Q4選股畫重點

  2. 外資賣超157億 台股整理 這族群下跌有戲

  3. 10／3盤前》這檔ETF將第4次配息了 年化殖利率7.67％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。