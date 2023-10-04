台北萬豪線上旅展10／5開跑 餐券61折起 加碼指定餐券買一送一

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搶秋冬旅遊商機，台北萬豪酒店推出線上旅展，自10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分限期開賣，首次集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，一套十張，每張855元，約61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，一套五張，每張1,100元，約63折。今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張 5,000元，相當一人只要2,500元，約65折！同步加碼線上旅展限定自助餐券買一送一優惠，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。

「Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券」每張950元、現省458元，約67折 ，一套十張8,550元，每張855元，約61折。「Garden Kitchen平假日午間美國頂級肋眼牛排16盎司含自助美饌雙人券」每張3,999元、約78折。

「Lobby Lounge平日晚間菲力牛排吃到飽單人券」每張1,199元、約68折，一套五張5,500元，每張1,100元，約63折。

「Mark's Teppanyaki平日午間海陸套餐雙人券」每張5,000元 、65折。「INGE'S Bar ＆ Grill海陸分享餐」每張4,880元、現省2,776元，64折。「宴客樓 平假日冠軍烤鴨三重奏

每張3,299元」、約79折。「宴客樓 平日午間雙人套餐」每張2,599元、約75折。「宴客樓 平假日龍虎海鮮鍋 四人合菜券」每張3,999元 、約69折。