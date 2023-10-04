日本將開始第二輪排放核汙水 港府：短期難放寬水產禁令

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日本計劃明日開始第二輪核汙水排海，香港環境及生態局局長謝展寰今日重申，港府反對日本單方面將核汙水排海，政府並無選擇，會繼續禁止日本10個都縣的水產品進口，以保障香港的食物安全。他也說，若日本不改變作法，看不到短期內有放寬禁令的可能性。

綜合港媒報導，謝展寰指出，如果日本不停止核汙水排海，或是有好的方法能夠保證安全的話，港府唯有繼續禁令，所以現階段如果日本不改變做法，看不到短期內會有放鬆的可能性。他敦促日方採取更好的處理方法，減低對環境生態及食品安全的風險。

被問及港府加強管制日本進口食品，檢測人手會否不足。謝展寰表示，政府會以手提儀器即時檢測日本進口食品，強調不會延誤運輸時間，又指管制範圍將參考國家方針以及國際原子能機構的審查結果，涵蓋福島及鄰近地區縣市的水產品。港府會每日公布日本進口食品檢測結果，政府化驗所亦已制訂新的檢測方案，目前檢測人手充足，若有需要會增聘合約人手。

對於會否加強對餐飲業界的經濟援助，謝展寰表示，港府很早期已經與餐飲業界溝通，業界早有準備，所以影響不大，日本食品檢測並不會延長清關時間，仍然維持約3小時左右。他強調，政府要保證所有來港食品都是安全，令市民放心可以進食，從而減低對餐飲業界生意的影響。

謝展寰另表示，港府曾向日本提出派第三方專家協助進行核輻射檢測，但日本當局無回覆。