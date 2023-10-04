《金融》楊金龍：新台幣貶破多少不重要 央行在意的是這點

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【時報記者任珮云台北報導】新台幣兌美元匯價會貶至35元？國民黨立委羅明才今天在立法院質詢時，丟出新台幣匯價是否會貶到35~40元的假設。央行總裁楊金龍表示，央行有決心也有能力維持金融市場穩定，新台幣匯價貶破多少價位都不重要，央行在意的是新台幣匯價兌一籃子貨幣（新台幣名目有效匯率指數，NEER）的升貶。

楊金龍表示，全球經濟面臨多重下行風險，今年台灣全年GDP估1.46%，第三季和第四季的表現會優於上半年；但如果第四季季經濟表現不如預期，且發生「很嚴重」的風險，則全年GDP也有可能不保1%。今年的通膨問題是前所未見，供應鏈瓶頸引發全球商品供需失衡消退，主要央行大幅緊縮貨幣抑制消費需求的累積效應影響，主要經濟體消費者物價指數(CPI)隨商品類價格年增率自高點回落而下滑；但疫後生活正常化，外食、旅宿與娛樂服務等供不應求，服務類價格漲幅多仍居高，致全球通膨率回降緩慢。央行的貨幣政策主要考量CPI年增率。

央行點出今年全球經濟面臨多重下行風險包括：(1)主要央行緊縮貨幣政策效果影響全球經濟及金融穩定；(2)中國大陸經濟成長放緩，影響全球景氣；(3)全球經濟零碎化及供應鏈重組影響全球經貿發展；(4)氣候變遷加劇大宗商品供應風險，地緣政治風險升高恐推升大宗商品價格。