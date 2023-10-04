10／4期貨市場掃描

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美股

受到最新數據顯示就業市場仍強、聯準會（Fed）或許得將利率維持在高檔衝擊，公債殖利率應聲跳高，美股四大指數跟著全面下挫。

道瓊工業平均指數10月3日終場下跌1.29％（430.97點）、收33,002.38點，創5月31日以來收盤新低，過去11個交易日有9日走跌，摜破400日移動平均線。那斯達克指數下跌1.87％（248.31點）、收13,059.47點，創5月31日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.37％（58.94點）、收4,229.45點，創6月1日以來收盤新低，快要跌破200日移動平均線。費城半導體指數下跌2.1％（72.27點）、收3,376.58點。

其中，道瓊年初迄今報酬由正轉負、下跌0.44％，為6月以來首見。

美國勞工部3日公布的「職位空缺與勞工流動率調查」（JOLTS）顯示，8月全美企業共計開出961萬份職缺、較7月跳增70萬份。根據FactSet調查，經濟學家原本預測，8月職缺只有880萬份。值得注意的是，聘僱人數僅月增35,000人至585.7萬人，多數新增的職缺都是專業與商業服務領域。

JOLTS報告並指出，Fed密切觀察的職缺相對失業人口比例在8月下降至1.50、低於7月的1.51。這代表每位求職者有1.5份職缺可供選擇。疫情來襲前，該比例平均約1.2。市場普遍相信，職缺對失業人口比若介於1.0~1.2，代表就業市場不會火熱到引發過多通膨。

上述消息帶動公債殖利率跳高。MarketWatch報價顯示，紐約債市3日尾盤時，美國10年期公債殖利率升破4.8％，創2007年8月13日以來新高；30年期公債殖利率也突破4.9％、創16年以來新高。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間4日上午6時23分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed11月1日會議升息一碼至5.50~5.75％的機率，在JOLTS報告公布後從前日的27.2％躍升至33.1％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月3日收盤上漲0.41美元或0.5％至每桶89.23美元，主要受到供應收緊的支撐，分析師預期OPEC+周三會議不會調整減產政策；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.21美元或0.2％至每桶90.92美元。

澳盛銀行（ANZ）報告表示，儘管油市的供應趨緊，但當前市場被美元以及美債殖利率的上揚所主導仍不能輕忽；此外，高利率也意味著原油的儲存成本升高，這有可能迫使較多的原油庫存釋放到現貨市場，令供應有所增加。

路透社專欄作家羅素（ClydeRussell）10月2日報告表示，由於油價上漲以及煉油廠維護導致需求減少，9月份亞洲原油進口量下滑。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，9月份亞洲原油進口量為2,495萬桶/日，低於8月份的2,522萬桶/日。8月和9月的進口量也是今年以來最低的兩個月，相比7月份的進口量為2,792萬桶/日。

美國能源部公布的數據顯示，10月2日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.798美元，創下兩個月來的新低；較前周下跌3.9美分，較去年同期上漲1.6美分。各地區零售汽油均價多數下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖5.391美元，較前周上漲13.3美分，較去年同期下跌29.6美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.321美元，較前周下跌3美分，較去年同期上漲24美分。

美國汽車協會報告表示，上周全美零售汽油均價較前周下跌3美分至每加侖3.83美元。協會發言人葛洛斯（AndrewGross）表示，鑑於煉油廠逐漸轉向冬季汽油，季節性零售汽油價格傾向於下滑，但原油價格仍然高漲令零售汽油價格難以滑落。美國環保署對夏季汽油有較為純淨的環保要求，也導致較高的油價，而冬季汽油為改善冷起動特性則含有較多低成本與低沸點的丁烷等物質。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨10月3日上漲，玉米與黃豆則是下跌，12月玉米期貨收盤下跌0.3％至每英斗4.8750美元，11月黃豆下跌0.3％至每英斗12.7275美元，12月小麥上漲0.7％至每英斗5.6850美元，受中國購買的激勵。

美國農業部3日公告，出口商報告對中國銷售220,000公噸的軟紅冬麥，以及265,000公噸的黃豆。其中，軟紅冬麥是中國自2021年7月以來首度對美採購。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月3日下跌0.4％至每磅87.43美分，10月粗糖期貨下跌2.6％至每磅25.67美分。

美國農業部10月2日發布的作物報告顯示，截至10月1日，佔去年美國玉米收成面積94％的18個州，玉米收成進度較前周的15％增加至23％，高於去年同期的19％，以及同期5年平均值的21％。玉米作物優良的比率較前周持平為53％，高於去年同期的52％。

佔去年美國黃豆收成面積96％的18個州，黃豆收成進度較前周的12％增加至23％，高於去年同期的20％，以及同期5年平均值的22％。黃豆作物優良的比率較前周增加2個百分點至52％，低於去年同期的55％。

佔去年美國棉花收成面積98％的15個州，棉花收成進度較前周的13％增加至18％，低於去年同期的21％，高於同期5年平均值的17％。棉花作物優良的比率較前周持平為30％，低於去年同期的31％。

美國農業部10月2日公布的每周出口檢定報告顯示，截至9月28日當周，美國小麥一周出口檢定量為397,594公噸，佔穀物出口總量的23％；較前周減少18％，較上年同期減少40％，主要出口市場為菲律賓（81,068公噸）與韓國（67,598公噸）。自6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減29％至6,061,282公噸。美國農業部9月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月3日收盤下跌5.7美元或0.3％至每盎司1,841.5美元，為連續7個交易日下跌並續創今年3月以來新低，因聯準會官員稱高利率將維持較長時間；美元指數上漲0.1％續創10個月來新高，12月白銀期貨下跌0.2％至每盎司21.377美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.8％至每盎司879.6美元，12月鈀金期貨下跌1.1％至每盎司1,192.90美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）3日黃金持有量增加1.44公噸至875.08公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為13,744.11公噸。

聯準會理事波曼（MichelleBowman）2日表示，若數據顯示通膨的改善進度開始停滯或進展緩慢，她將支持央行再次升息。聯準會副主席巴爾（MichaelBarr）2日也預測利率將在較長一段時間維持高檔。

德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，儘管金價近期大幅下跌，該行認為中長期金價仍然有利。自9月20日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議以來，黃金期貨在8個交易日裡已經下跌了每盎司120美元，電子盤最新報價續跌0.4％至每盎司1,839美元。

賀利氏報告表示，自1984年以來的歷史數據顯示，在聯準會首次降息的其後一年裡，金價平均能夠上漲10％，兩年後平均能夠上漲18％。當聯準會開始降息，美元也將開始疲軟、美債殖利率下滑，經濟也開始惡化，這些因素都能夠刺激金價上漲。美國十年公債殖利率正處於16年來的新高水平，2日一度觸及4.7％。

報告表示，美元強勢以及美債殖利率攀升是金價短線最主要的壓力來源，美元指數也持續創下10個月來的新高。報告表示，儘管聯準會在9月份暫停升息，但是通膨可能尚未得到抑制，因此在美債殖利率下降之前，金價可能還會持續面臨壓力。報告認為，金價的下一道重要支撐關卡應是位於每盎司1,800美元的整數價位。

交易系統開發商專業綠洲（OasisPro）執行長拉維奇亞（PatLaVecchia）表示，聯準會仍可能在11月再度升息，因聯準會9月會議繼續保持鷹派立場，並承諾在經濟成長持續強於預期的情況下提高長期利率，這就是緊縮週期可能不會結束的原因。拉維奇亞預期，2024年美國利率將會保持穩定，而首次的降息預期要等到2025年才會到來。