陸大舉投資秘魯基建 英美憂中國軍事威脅擴張

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據觀察者網引述英國《金融時報》3日報導，一名美國高級官員稱，中國在秘魯的投資規模及其戰略地位引起了美方的「特別關注」，並已向秘魯「直接表達」了對於中國正在「控制」該國部分關鍵基礎設施的擔憂。

這位不願透露姓名的美國高級官員指出，中國公司近年來一直在拉丁美洲各地購買電力、採礦和港口資產，但在秘魯的一系列投資尤為讓美方關注，「在重大地緣戰略問題上，秘魯政府沒有充分重視分析對國家的利益和威脅」。

秘魯總理發言人沒有回應置評請求。報導稱，一名接近政府的消息人士「承認」了美國的擔憂，但其沒有給出更有力的說法。該人士僅表示：「主要問題是……中國資本收購了電力、礦業和其他公司。從地緣政治角度講，美方的擔憂是有道理的。」

美方的擔憂，部分來自於今年4月初的一則消息，義大利國家電力公司（Enel）當時宣佈以29億美元的價格將其秘魯電力業務出售給南方電網國際（香港）有限公司（Csgi）。這項交易是Enel去年11月宣佈的資產精簡計劃的一部分，目前正接受秘魯競爭管理機構的審查。

據悉，南方電網收購的2家秘魯子公司主要為秘魯首都利馬北部供電。2020年4月，另一家中國企業三峽集團完成收購秘魯LDS配電公司83.6％的股權交割，負責利馬其他地區的配電服務。此外，三峽集團還參與建設並負責運營秘魯第三大水電站查格亞水電站。

另一個引起美方憂慮的項目，則是中資企業中遠海運港口有限公司正在建設的錢凱多功能深水港。錢凱港位於利馬以北約80公里，建成後有望停泊世界上最大的貨輪，並與智利、厄瓜多和哥倫比亞的港口競爭，為秘魯提供巨大機遇。

錢凱港總投資估計為34億美元，工程已經完成了40％以上，有望在2024年第四季開始營運。不過，讓美方在意的是，中遠海運港口擁有該港口60％股份。前述美國高官指出：「錢凱港的所有後端基礎設施都將由外國勢力控制，這應該引起秘魯政府的高度關注。」據悉，秘魯博爾坎礦業公司擁有該港餘下40％股份。

與此同時，《金融時報》也重提「軍事威脅」，聲稱中國投資海外港口使其「更容易為中國海軍提供支持」。報導引述美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉美研究教授埃文·埃利斯分析稱，中國投資錢凱港的主要動機是獲得更多物流貿易市場，但也懷疑中方一開始就有將該港口用於軍事目的的想法。

埃利斯認為，如果中國未來決定需要在美洲太平洋沿岸建立海軍設施，「錢凱港很大、水很深，而且距離美國足夠遠」，可以在發生敵對行動時被留存下來。他還說，自己「可以想象」中國將能用錢凱港來補給海軍艦艇。

報導指出，華盛頓已向幾個拉美國家建議，應以國家安全為由，仿效美國建立類似美國外國投資委員會（CFIUS）的政府委員會，負責審查戰略部門的外國投資。

不過，中遠海運秘魯錢凱項目副總經理、前秘魯海軍上將貢薩洛·里奧斯·波拉斯特里（Gonzálo Ríos Polastri）此前表示，中方在錢凱港的投資「100％是商業性的」，「這是私營企業根據市場規則進行的投資，它可以有不同的地緣政治解讀，但它不是一項有任何國家安全含義的投資。」

秘魯交通部長勞爾·佩雷斯-雷耶斯曾指出，秘魯「是一個主權國家，並在此基礎上建立其國際關係」。他表示，美國和中國都是秘魯最大的貿易夥伴，「我們歡迎尊重我國主權，且符合我們為盡量減少氣候變化、加快數字化轉型進程和減少不平等而需要進行的變革的投資」。

錢凱港對秘魯經濟貿易意義重大。秘魯發行量和影響力最大的報紙《商報》9月25日提到，近年來錢凱港的地價發生了驚人的變化，從2008年的每平方米僅為1美元，增長為如今的近千美元，凸顯投資者對該地域的關注和看好。秘魯安第斯通訊社早前也注意到，目睹了在秘魯開發的最大港口項目之一的建設工作後，「從錢凱去上海」成為利馬地區的北部區域居民的流行語。

據中國駐秘魯大使館網站發佈消息，秘魯前總統比斯卡拉2019年5月出席中遠海運港口錢凱港項目正式交割暨項目公司揭牌儀式時就曾提到，他於2016年9月作為秘交通部長訪華時就被先進、宏偉的上海港所震撼，希望秘魯也能擁有類似的現代化港口，錢凱港項目落地實現了他的願望。

中國駐秘魯大使宋揚5月29日在「中秘自貿協定十三週年」主題早餐會上發表致辭說，2019年中秘就「一帶一路」簽署諒解備忘錄後，錢凱港等重要基礎設施項目立即啟動，為秘魯提升國際競爭力、吸引力插上翅膀。中國基建企業也在為秘魯經濟社會發展、改善民生作出重要貢獻。

他強調，中國企業在秘魯開展業務，將始終合法依規，反對腐敗，中國企業是來搞建設的，不是來搞破壞的。中秘務實合作是互利共贏的，是經得起時間檢驗的。