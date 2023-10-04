台中用路人注意！太平市民大道改善工程啟動

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台中太平區市民大道1段雖只有860公尺，但沿線有馬卡龍公園、新光兒童公園，不但平日車流大、假日更湧入親子朝聖車潮，為提升用路安全，太平區公所近日展開「市民大道1期人行環境與道路改善工程」預計113年4月完工，施工期間部分路段將進行交通管制，請用路人配合。

太平區長許貴芳表示：市民大道1段於民國104年1月通車，已逾9年時間，地方建議需重新整建，經太平區公所積極向中央爭取提升道路品質計畫2.0，並以「人本精神」規畫設計改善，打造智慧安全的用路環境；市民大道1期人行環境與道路改善工程9月底開工，預計113年4月底完成改善。

施工範圍為市民大道1段北起樹德路、南接宜昌路，將改造：市民大道1段與樹德路、中山路4段28巷15弄、中山路4段、市民大道1段620巷、東英17街、環中東路4段、宜昌路375巷、十甲路、宜昌路與十甲路與環中東路4段等 10處路口。

工程內容包括人行道無障礙系統改善、提升交叉路口行人動線安全、改善路邊停車之空間，及號誌、照明管線和監視器整併等。

許貴芳指出，太平新高、宜昌等2里里民約有1萬7千人，工程基地北起鄰近新光兒童公園、馬卡龍公園、鄉鄰公園、宜平兒童公園、宜樂公園、宜昌兒童公園，周邊公園林立，而且人口密度高，當人行環境與道路工程改善後，將會直接串聯起才剛通車的市民大道2期，完善營造出「市民」大道與「人本」通行之友善環境。

太平區公所說明，本案工程總經費計2063萬元，其中向內政部國土管理署爭取前瞻基礎建設計畫1876萬8755元，餘411萬9970元由市府編列經費支應，感謝市長盧秀燕、建設局、民意代表及里長推動促成。