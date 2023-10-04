抱緊月領息投等債ETF 存「債」更有感

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美國聯準會（Fed）9月如預期暫停升息，基準利率維持在5.25％至5.5％區間，促使美國10年期公債上升至4.689％，為2007年以來最高水平，債券ETF分配收益也相對來到高點。中信投信4日指出，旗下兩檔「月配型」債券ETF第一階段分配評價結果出爐，現金收益公布日為10月17日，參與配息的最後申購日為10月18日，收益分配發放日為11月14日。

中信投信指出，自2022年3月以來，Fed已升息21碼，而今年9月則期維持政策利率區間於5.25％至5.50％，為22年以來最高水準。

中信高評級公司債ETF基金經理人游忠憲表示，隨著美國通貨膨脹趨於緩和、經濟數據轉佳，預期高利率將維持更長時間，意味著過去10年的低利率，短期將難以再見到，而這波升息亦將接近尾聲。

游忠憲指出，這波升息循環迄今，促使美國債券殖利率來到相對高水準，近期美國10年期公債殖利率已突破4.0％，呈現高檔震盪格局，相對能兼顧穩健性及收益率的好時點，且在經濟大幅衰退的可能性較低之下，建議投資人應衡量自身資金佈置、分批進場，以靈活策略掌握機遇不漏接。

整體來看，游忠憲提到，預期Fed升息將走入倒數階段，加上目前殖利率水準及利率將到達較高水準的區間，長期布局可先尋求產業前景佳、違約率較低，適度拉長存續期，有望創造更佳的高息收機會，而中信高評級公司債ETF及中信優先金融債ETF又以長天期為主要成分，除具每月配息的特性，更因擁有較高的評級，讓投資人每月收息外，更可用較低的成本，獲得較高的防禦力。