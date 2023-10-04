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台積美國廠吃力不討好 分析師曝最大困境：鳳凰城員工很氣

【中時新聞網 邱怡萱】台積電上個月宣布，亞利桑那州廠量產時間可能會推遲一年，部分原因是美國工人缺乏技能和經驗，沒想到這些話引發亞利桑那州產業團體的強力反彈，前外資首席分析師、科克蘭資本董事長楊應超透露，台積電美國廠的員工很生氣，認為公司在管理層面出了問題。

楊應超在《今天誰來沛》節目表示，自己在美國和朋友討論到台積電，發現美國廠的狀況真的不少，他直指最大的問題是水土不服，台積電把鳳凰城當成新竹工業園區，但鳳凰城的員工是要講道理，不是隨傳隨到。

楊應超進一步指出，其實美國廠不是那麼難蓋，但現在卡在裝機的過程，很多機器都是很精密且專業的，先前有消息直指鳳凰城員工的資質不夠，這些傳言讓這些員工很生氣，認為同樣是半導體公司英特爾就蓋的好。

楊應超說，台積電美國廠的管理問題是加班，美國人上班時間通常是早上8點到下午5點，但台積電習慣加班文化，這讓美國人不習慣；另一個點是，台灣人隨傳隨到，但美國人以家庭為主。他提到，台積電想要改善建廠進度引進台灣員工，反而讓對方覺得是在搶他們的工作，如果無法溝通就會產生很多誤解。

楊應超呼籲，台積電應該要了解美國文化，知道美國人想什麼才知道怎麼和他們溝通、談判，雖然台積電技術很好，但和管理卻是兩回事。