元太攜手供應鏈夥伴為基隆市國小及圖書館建立電子書閱讀器行動圖書館

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元太攜手 22家電子紙生態圈夥伴公司，為基隆市全市39所國小及10所公共圖書館，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館，總共捐贈1,075台彩色電子書閱讀器，每台閱讀器均搭載102本適合低、中與高年級的優質讀物，共計近11萬冊電子書，總捐贈價值超過2,911萬元，嘉惠基隆市1.5萬多位學童。

「e啟讀出未來」專案以一年一縣市為目標，元太每年均攜手電子紙生態圈夥伴公司，運用對視覺友善的電子紙所打造的電子書閱讀器，及多元豐富的電子書內容，為學生提供用眼友善的數位閱讀學習載具。今年特與基隆市政府合作，包括元太、振曜、沛亨半導體、Readmoo讀墨電子書、和冠資訊(Wacom)、天鈺、玄通系統、同泰電子、旭光箔膜、坤裕精機、奇景光電、迎輝、茂林、夏普顯示科技、晶門半導體、群創、義隆電、樺欣機械、聯合聚晶、聯享光電、聯倉交通、麗明營造，共22家生態圈夥伴公司一起響應數位閱讀文化推廣，將彩色電子書閱讀器及優質兒童電子書讀物帶給基隆全市國小學童，協助基隆市府推動雙素養閱讀文化。

基隆市長謝國樑表示，電子書閱讀器除了節能外，較不傷眼、方便攜帶閱讀、不連網也能用的特色，為推動雙素養閱讀的一大利器。因應數位時代來臨，為推動紙本與數位雙素養閱讀，除辦理運用電腦網路及平板進行的數位閱讀外，電子書閱讀亦將從試辦階段再往前邁進。感謝元太等22家企業，讓基隆的學生們打開閱讀器即可進入豐富的、行動的閱讀世界。

元太董事長李政昊表示，「e啟讀出未來」專案從2017年開始，專案足跡已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、澎湖縣，並獲得多項永續奬項肯定。今年很高興能吸引許多生態圈夥伴踴躍參與專案，彙集更多公益資源，將1000多台彩色電子書閱讀器及適合兒童的優質電子書帶給基隆市全市國小學校及公共圖書館。

振曜總經理特助單文淵表示，振曜集團連續第七年跟元太科技一起協同參加這個活動，得到了非常大的迴響。閱讀是學生們成長中最重要的知識來源之一，在3C產品無所不在的年代，學生們很容易被手機及平板電腦的其他娛樂功能所吸引，無法專心的閱讀。電子書及電子書閱讀器剛好成為最適合的閱讀工具，不僅有著像3C產品一樣的便捷，而且電子紙螢幕更具有省電及不傷眼睛。與其限制學生們使用電子產品，還不如有效的結合科技與學習，促進學生們更高的閱讀興趣。