防自由座旅客再爆量 高鐵預告國慶連假人多時段

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【中央社記者汪淑芬台北4日電】中秋連假收假日高鐵台中站出現自由座旅客爆量，從站內排到站外。台灣高鐵公司預防即將到來的國慶連假疏運再有同樣情形，今天預告人多時段，建議自由座旅客彈性調整。

台灣高鐵發布新聞稿，國慶疏運期從6日到11日，共加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務。

針對部分時段可能出現自由座旅客較多情形，台灣高鐵分析旅客訂票狀況，預估國慶連假期間，人潮較多的時段可能集中在：南下6日下午5時至晚上8時及7日的上午8時至11時；北上10下午1時至晚上8時。

台灣高鐵建議，計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、避開人多時段，分散搭車以避免在車站久候。

為方便旅客規劃行程，高鐵網站也持續公告對號座「熱銷車次」，台灣高鐵建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，或多利用疏運期間增開的夜間車次。

台灣高鐵統計，至今天上午，對號座「熱銷車次」集中於南下6日中午起至7日晚間、10日中午至晚間；北上在6日下班後、9日下午至晚間及10日收假日全天，其他時段則仍有空位。

台灣高鐵表示，國慶疏運期間人潮眾多，請旅客相互禮讓並體諒同行旅客，共同維持乘車秩序。高鐵各車站也將視人潮狀況，機動啟動管制措施：如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車/非直達車、管控自由座旅客進站人數，以確保所有旅客順利乘車、配合引導、避免推擠。

台灣高鐵提醒自由座旅客前往自由座車廂搭乘，不可占用對號座座位，如遇搭乘人數較多時，高鐵公司將以嚴謹標準，個案審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。列車長也將加強巡視車廂，維持乘車秩序。旅客若發現座位遭占用，也可立即向列車組員反應。