龍科3期自救會拉布條護家園 高喊竹科管理局撤案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應台積電擴廠需求，竹科管理局啟動龍科3期計畫，居民組成「反龍科擴大土地徵收自救會」抗爭，受颱風小犬來襲影響，新竹風雨飄搖，仍不減居民反迫遷決心，自救會成員遞交連署書給科管局代表時下跪，懇求科管局不要強制徵收。科管局則表示，會再審慎評估範圍。

國科會竹科管理局擬啟動龍科3期計畫，將徵收158.59公頃土地，其中有88％為私人土地，不僅有住家，甚至要拆遷德龍國小，引發居民不滿，組成自救會抗議，經多次抗爭甚至上凱道高喊「反迫遷、反掠奪、誓死守護家園」後，科管局同意剔除南側密集住宅區。

而在自救會分裂後，南側住宅區外徵收區住戶組成「反龍科第3期擴建案自救會」，4日一早因颱風小犬來襲，新竹地區風雨飄搖，自救會成員仍按計畫行動，到科管局前方廣場高喊「反徵收、護家園」口號，要求竹科撤回該擴建案。

德龍國小附近住戶周小姐帶著孫女來，她說孫女知道學校要被拆、阿嬤家也要被拆當場落淚，讓她很心疼，孫女也說「不要拆我的學校」。住在梅龍路700巷的廖先生也說，自家祖堂已有近200年歷史，2、3千坪的土地政府卻說要徵收。

自救會代表張貴有說，這是他首次來到科管局，非常無奈，這些阿公阿嬤原可在家裡輕鬆度日，這段期間卻為徵收惶恐不安，生活也過不下去，為了守護自己的家，出來吹風淋雨，說到激動處他也下跪，拜託國科會、科管局官員高抬貴手，放居民一條生路，撤回擴建案。

政大地政系教授徐世榮也到現場聲援，他說土地徵收是剝奪人民在憲法層次的基本權益，因此要非常慎重，他強調，土地徵收一定要符合6大必備要件，合法性、公益性、必要性、比例性、迫不得已的手段，最後才是補償與安置。

徐世榮語帶憤怒強調，本案連最基本的合法性都不符合，需用土地人科管局根本就沒有依法提出興辦事業計畫，未說明清楚徵收目的和理由，竟直接跳到最後的程序辦「用地取得公聽會」，所有提供的文件大多是附錄、圖表，僅不到5頁的文字，要發展半導體產業1句話，就要徵收139公頃的土地、迫遷3800人。

自救會成員對著科管局喊口號後，也由建管組長蔡文火代表科管局到場接受連署書，而自救會成員說到激動處也跪下，連聲拜託科管局「我們只有這塊土地」、「不要拆我們的家」、「把我的家園還給我」，蔡文火也立馬在現場攙扶、安撫，強調居民的意見都會參考。

面對自救會的訴求，竹科管理局建管組長蔡文火說，民眾今天來這裡表達他們的心聲，管理局都會再做審慎的評估，對於擴建的範圍，管理局也在籌劃，怎麼樣能夠縮小範圍，在不影響整個高科技產業布局，以及兼顧民眾居住生活的權利，盼能夠得到雙贏的局面，管理局正在努力。