阿媽牌生鐵鍋勇奪三金好店

9月27日桃園市長張善政表揚2023金牌好店，從150家參選店家中選出30家脫穎而出，除了「咖啡飄香」、「鍋道主義」等餐飲類好店，還選出了6家「風格好生活」，其中又以得過三金的「阿媽牌生鐵鍋」最受矚目，在2020年一年內就賣了三萬多支鍋子，還得過鄭文燦的頒發的桃園三星友善店家、歷屆金牌好禮、跟這屆金牌好店等多方肯定，除了位於平鎮的展售中心，也有網路販售，受到新加坡、香港等各國人士的喜愛。

特別值得一提的是，這150家店要經過六位評審「書面審查」與「實地訪查」兩階段徵選，徵選期間邀請市民朋友一起評選心目中，這30家金牌好店中的3家人氣王店家，選出桃園給人「幸福感」的店家，讓民眾看見更多不同面向的桃園。

阿媽牌生鐵鍋採用的是最好的中鋼JIS熱軋鋼板並透過獨家技術使其成形後厚度不減維持1.2mm，不只節能，炒出來的菜還特別清脆，除此還做了別人都沒做的去碳處理，且因為是生鐵鍋，阿媽牌生鐵鍋也磨得比市面上其他鐵鍋光滑，沒有積碳或冒大煙等會造成人體危害的風險，只要起油鍋有油紋即可開始使用。

董事長葉欽源夫人對鍋常有不同的設計理念，因為不同時代有不同的流行，她把原本市售常見的鍋柄，改良成木質溫潤型的專利省力把手，尾巴的圓環方便收納；還有為了控鍋容易，從Y字形改成I字形的專利接頭，讓控鍋更順手。現在很多新蓋大樓或建築都是配備無明火的電磁爐或IH爐，阿媽牌生鐵鍋也推出30公分以下的平底鍋來因應此類客戶，她說用這個無毒的鍋維繫一家人的感情，是他們一直以來的希望，藉著不斷精進的鍋型讓他們不只得到桃園的金牌好店，也得到桃園連五屆的金牌好禮，董娘提起某次金牌好禮頒獎，資深美食專家胡天蘭還在台上對阿媽牌生鐵鍋讚譽有加。

能有這麼多獎座和總統、市長簽名加持是得來不易的!起初老闆葉欽源是從夜市起家，剛開始是以巡迴夜市的方式，輾轉認識賣鍋的把鍋委託到葉欽源手上販售，才開始研究起鍋來。從2016年開始，因為很多人從小家裡都是用鐵鍋，所以真誠的推薦鐵鍋，雖然鐵鍋會生鏽，但會生鏽就是代表無添加塗層、代表對身體無害，為了改變客人的觀念，找了很多檢驗來證明生鐵鍋是完全無毒無汙染的，每支鍋子都經過SOP還有通過ISO9001品質認證，才有慢慢有現在這樣的規模。

葉欽源說，取名自阿媽時代養鍋的古法，經過獨家焱火開鍋，縮小毛孔達到細緻化，在鍋子微溫時抹上食用油，讓油分子滲入毛細孔中形成油膜達到天然不沾鍋，「阿媽牌生鐵鍋」沒有任何塗層，真的鏽了刷掉就好，只要沒穿孔就可以繼續使用，因此對身體比較好，這樣無毒又堅固的產品才可以傳承世代，傳遞幸福健康的理念。