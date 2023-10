義國重大車禍 威尼斯遊覽車墜毀爆炸 至少21死

【中時新聞網 黃凡甄】享譽國際的知名水都威尼斯,在當地時間3日晚間驚傳重大車禍,一輛滿載觀光客的遊覽車衝出高架道路,墜落地面,車體瞬間起火燃燒,造成至少21人不幸死亡、18人受傷,死者中包含2名孩童。威尼斯市長表示,現場慘況「宛如世界末日」。

根據路透社報導,這起悲劇發生在義大利北部梅斯特雷(Mestre)地區,與威尼斯主島僅隔一座大橋。當地時間3日晚間7時45分左右,遊覽車上載滿40名遊客,正要前往露營區,不料車子開在高架道路上時,卻突然衝出護欄,墜落到15公尺下的鐵軌旁並起火燃燒。

威尼斯市長布魯納羅(Luigi Brugnaro)形容,事故現場「宛如世界末日」。由於車體嚴重毀損,消防人員花了許多功夫才將遺體一一搬出。

報導指出,車上的乘客分別來自德國、烏克蘭、法國與克羅埃西亞,也有部分是義大利本地人士。

當局正深入調查事故發生的原因,目前已知其中一條線索指向40歲的肇事司機,據悉他在執勤前已經生病,不幸也在這起車禍中喪生。

