沛亨攜手振曜、元太共創數位閱讀 多角化經營表現佳

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沛亨半導體（6291）4日宣布，攜手振曜科技（6143）、E Ink 元太科技（8069）等共22家電子紙生態圈夥伴，共同為基隆市39所國小及10所公共圖書館，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館，總共捐贈1,075台彩色電子書閱讀器，嘉惠基隆市15,000多位學童。

沛亨搭配母公司振曜科技連續第七年與元太科技，協同參加公益活動，推廣電子閱讀器。有效的結合科技與學習，促進學生們更高的閱讀興趣。據國外調查顯示，因電子書的便利性，使用電子書閱讀器的讀者，閱讀量為一般紙本書的三倍以上。

沛亨提供網通、IC等內建與周邊應用，振曜則導入電子紙、電子閱讀器產品。雙方在廣告機、POS機業務，同步推廣電子紙應用。在日本市場亦可透過日本子公司共享銷售通路擴展日本利基市場。沛亨的電源管理IC產品也漸進式導入電子閱讀器、電子標籤等利基型產品。

回顧沛亨今年上半年合併營收達9.25億元，年成長30％；毛利率35.73％，EPS 4.22元，較去年同期近翻倍提升。有賴公司多角化經營策略，除原有電源管理IC事業部，積極拓展廣告機、POS機、筆電揚聲器及光纖產品。隨著年底IC庫存去化落底、網通產品拉貨、筆電新機種導入及光纖產品在資料中心應用遽增等效益，有望進一步推升營運動能。

元太科技董事長李政昊分享，「e啟讀出未來」專案自2017年開始，足跡遍及新北市、桃園市、南投縣、彰化縣、嘉義縣、澎湖縣，獲得多項永續奬項肯定。期盼將視覺友善的電子書閱讀器及優質的電子書帶至全台每個縣市，增進學童們的數位閱讀競爭力。