帶頭扳倒眾院議長麥卡錫 共和黨受夠他了

【中時新聞網 楊幼蘭】在聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)周二站在民主黨對手那邊,投票決議罷免議長麥卡錫(Kevin McCarthy)後,共和黨同僚終於受夠他了。他們不讓他在黨團核心小組內辯論,甚至把他趕到會議室少數民主黨那邊。

綜合外電3日報導,極右派眾議員蓋茨雖然成功扳倒麥卡錫,但也付出了代價。共和黨周二正考慮把蓋茲逐出黨團會議。「我很想要他退出黨團會議,」聯邦眾議院「台灣連線」成員貝肯(Don Bacon)說,「他不該在共和黨內。」而加州共和黨聯邦眾議員賈西亞賈西亞(Mike Garcia)則說,蓋茨是個「很危險的共和黨人」。

另一方面,麥卡錫已告訴共和黨人,在蓋茲帶頭罷免他後,他不會再尋求連任議長,不過,他也批評了蓋茨。「瞧,你們都知道蓋茨;你們知道,這是針對個人,」麥卡錫在遭罷免後直言,「這和預算支出無關,這與他指責某人所做的一切無關。這一切都是為了引起你們的注意。」

雖然麥卡錫說,蓋茲會提案罷免他,是因為他沒幫忙壓下募款道德調查,但蓋茲卻強烈駁斥,並自稱是全美國國會受調查最多的人。蓋茲還強調,好幾個執法機構已還他清白。

此外,他堅稱,自己會提案罷免麥卡錫,是因為他的表現。蓋茲還說,他想要朝政治目標前進,只能靠老百姓捐個10、20、30塊美元,至於那些一天進行3次說客募款活動,並和特殊利益團體交換條件,以獲取現金的人,根本沒資格來跟他說教。

雖然近年來共和黨內爭議不斷,但至今似乎唯有蓋茨真正有被正式退出黨團的危險。當蓋茲被問及,怕不怕被趕出黨團時,他的態度和提案罷免麥卡錫時一樣自以為是。「如果他們要把我趕出去,」蓋茲說,「那就讓我知道,他們什麼時候會投票。」

蓋茨是共和黨極右派領導人,這些強硬分子先前堅持要大幅削減開支,才能通過聯邦新資金,以致讓聯邦政府瀕臨關門。此外,他們也反對進一步援助烏克蘭,主張這筆錢可以更妥善地用以打擊非法移民。

