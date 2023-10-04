帶頭扳倒眾院議長麥卡錫 共和黨受夠他了

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【中時新聞網 楊幼蘭】在聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）周二站在民主黨對手那邊，投票決議罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，共和黨同僚終於受夠他了。他們不讓他在黨團核心小組內辯論，甚至把他趕到會議室少數民主黨那邊。

綜合外電3日報導，極右派眾議員蓋茨雖然成功扳倒麥卡錫，但也付出了代價。共和黨周二正考慮把蓋茲逐出黨團會議。「我很想要他退出黨團會議，」聯邦眾議院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）說，「他不該在共和黨內。」而加州共和黨聯邦眾議員賈西亞賈西亞（Mike Garcia）則說，蓋茨是個「很危險的共和黨人」。

另一方面，麥卡錫已告訴共和黨人，在蓋茲帶頭罷免他後，他不會再尋求連任議長，不過，他也批評了蓋茨。「瞧，你們都知道蓋茨；你們知道，這是針對個人，」麥卡錫在遭罷免後直言，「這和預算支出無關，這與他指責某人所做的一切無關。這一切都是為了引起你們的注意。」

雖然麥卡錫說，蓋茲會提案罷免他，是因為他沒幫忙壓下募款道德調查，但蓋茲卻強烈駁斥，並自稱是全美國國會受調查最多的人。蓋茲還強調，好幾個執法機構已還他清白。

此外，他堅稱，自己會提案罷免麥卡錫，是因為他的表現。蓋茲還說，他想要朝政治目標前進，只能靠老百姓捐個10、20、30塊美元，至於那些一天進行3次說客募款活動，並和特殊利益團體交換條件，以獲取現金的人，根本沒資格來跟他說教。

雖然近年來共和黨內爭議不斷，但至今似乎唯有蓋茨真正有被正式退出黨團的危險。當蓋茲被問及，怕不怕被趕出黨團時，他的態度和提案罷免麥卡錫時一樣自以為是。「如果他們要把我趕出去，」蓋茲說，「那就讓我知道，他們什麼時候會投票。」

蓋茨是共和黨極右派領導人，這些強硬分子先前堅持要大幅削減開支，才能通過聯邦新資金，以致讓聯邦政府瀕臨關門。此外，他們也反對進一步援助烏克蘭，主張這筆錢可以更妥善地用以打擊非法移民。

文章來源：Republicans are sick of Matt Gaetz, and they’re not quiet about it

文章來源：Republican Rep. Kevin McCarthy said that Rep. Matt Gaetz leading the charge to remove him as House Speaker was personal.

文章來源：Gaetz denies he moved against McCarthy over not tamping down ethics investigation