葉凌棋｜房價看回不回！現在適合買房嗎？

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去年底，資金潮退場、FED快速且強勁的升息，各經濟預測機構紛紛下修全球與台灣的2023年經濟展望，市場普遍看壞2023年經濟景氣，而國內景氣燈號亮出象徵低迷的藍燈，消費者信心更創下金融海嘯以來新低，加上國內有感升息高達2.5碼，同時還有平均地權條例修法等政策影響，民眾對於房市後市的預期已出現變化。

根據2023Q1永慶房屋趨勢前瞻報告指出，近五成消費者普看跌未來房價，顯示在貨幣緊縮、經濟前景不明朗的狀況下，消費者對於房價看法已呈現多空交叉，房市多頭恐怕已到了盡頭。消費者認為2023年房市表現難樂觀，對於房價上漲的預期已悄然改變，期待房價有反轉向下的空間。

不過，在烏俄戰爭未停歇，地緣政治風險難除的狀況下，通膨的預期攀高，加上營建成本逐步增加，也讓房價欲跌不易，觀察今年的房價呈現持平盤整甚至小漲的格局。除了逆全球化現象讓製造成本大增，也導致終端產品價格上漲，進而推升通膨外，加上目前各國推動綠色經濟、節能減碳的政策，並將碳排放納入企業生產成本中，企業外部成本內部化，將轉嫁給終端消費者，尤其對出口導向的國家影響更甚，對於物價的推升，恐引發全面性的通膨，也就是大家所謂的「綠色通膨」。

在通膨逐步走向常態化的預期下，能抗通膨的資產就更加受到青睞，房地產市場也成為選項之一。不過，年初房價看回不回，近期甚至還呈現小漲狀況，現在還適合買房嗎？

筆者認為，年初時因為市場普遍看壞經濟景氣，消費者也看跌房價，部分民眾德卻選擇暫時觀望，但隨著油價、物價持續走揚，加上年中資金回流、台股明顯上漲，我們觀察到有自住、長期置產需求的購屋者有積極進場的跡象，今年第二季開始房市價量表現出現量增、價小幅上漲的走勢，而國內房貸利率仍屬相對低檔，房價也不若前二、三年大幅飆漲，呈現穩定、小幅成長的局面，就是一個非常適合進場的時機點。

綜上所述，除了地緣政治風險仍難排除，加上「綠色通膨」難解，未來恐怕要與通膨常相左右，那麼，貨幣貶值的狀況也將持續，實質資產在通膨環境下更能展現其韌性，成為抗通膨的利器，尤其是房地產屬於耐久財，風險承受度也相較於其他金融產品更低，不僅保值效果佳，甚至還有增值的空間。

因此，若是有自住或是長期置產需求的民眾，可趁目前房價盤整緩漲格局，房價波動不大，根據自身偏好的生活、交通機能，慎選區域、產品，了解當地房地產市場的情況，多看多比較，此外，也要審慎評估自身財務負擔能力，畢竟房貸屬於長期支出，應將利率上升之貸款負擔一併納入考量，在可負擔範圍內選擇適合的房產。