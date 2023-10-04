打破30年凍漲 北市動物園保育員薪資有望達4萬

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【中央社記者賴于榛台北4日電】台北市立動物園企業工會5月抗議保育員薪資凍漲超過30年。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，已經與台北市立動物園達成共識，預計透過調高危險加給，讓保育員薪資達新台幣4萬元。

因應保育員陳情薪資凍漲30年，天花板不到4萬一事，北市動物園已研擬提高危險加給至最高5,500元，並增訂3,500元的保育獎金，盼方案獲中央支持。立法院司法及法制委員會今天由行政院人事行政總處報告業務概況以及113年度預算案，並請相關官員備質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時，詢問蘇俊榮此案進度。

蘇俊榮說，經與園方溝通，雙方已有高度共識調高保育員危險加給，預計根據照顧的動物危險性分為3級別，計3,000元至5,000元不等，最高薪資有望達4萬元。

至於保育獎金及績效獎金部分，則暫時不在此波方案當中。蘇俊榮表示，無論何種獎金，都必須要有辦法訂出標準，才有可能核定發放，例如入園人數增加、營收增加，或是動物死亡率降低等等，無法直接用年資當作獎金標準。

蘇俊榮會後接受媒體訪問時指出，保育員要求調高薪資合理，行政院也相當重視，目前園方已經同意危險加給方案，後續就等園方提供正式公文跑行政程序，中央也將儘速處理。

人事總處會後對記者表示，台北市立動物園為保育員爭取加薪，因為涉及軍公教待遇支給要點的調整，因此須由事業機構主管機關報行政院核定實施。