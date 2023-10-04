科科科技攜手泰商AMPOS 攻東南亞市場

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科科科技（KKCompany Technologies）旗下事業體雲端智慧業務品牌Going Cloud，今（4）日與泰國領先數位解決方案服務商 AMPOS簽約成為策略合作夥伴，將導入雲端、AI、串流三管齊下賦能產業，加速推動智慧零售與媒體娛樂產業數位轉型，搶攻東南亞市場。

近年各大串流平台紛紛投資泰國戲劇，泰劇也行銷到海外市場，泰國OTT用戶持續成長，目前有20多家串流平台業者，帶動電視台加快數位轉型的步調，對於科科科技BlendVision提供的即時直播串流、智慧影音編碼及隨選影片託管服務，及好萊塢等級的內容保護機制感興趣，已有多家業者洽談合作。

科科科技雲端智慧業務群總經理黃柏淞表示，前進泰國是佈局東南亞市場的第一站，接下來會拓展業務至更多國家，包含新加坡、馬來西亞、越南、印尼，期待與AMPOS 一起推動產業數位轉型。

Going Cloud是雲端轉型技術顧問，是AWS認證的進階級合作夥伴，提供雲端、數據、AI 解決方案與技術諮詢服務，服務區域遍及台灣、香港、日本等地。

雲端資訊管理服務提供商AMPOS為科技集團Integrity Consulting and Service旗下子公司，總部位於泰國曼谷。AMPOS集團創辦人暨執行長Bancha Dhammarungruang說，此次策略聯盟強調雙方對於雲端智慧科技的重視，借重Going Cloud擅長的雲端、數據、AI 技術整合能力幫助企業導入領先的科技解決方案。

藉由本次雙方合作推廣，泰國大型零售業者規劃導入庫存預測技術，打造智慧倉儲系統，同時在接觸 Going Cloud Clickstream analytics tools 後，也希望透過整合平台數據，分析使用者行為與輪廓，優化個人化推薦機制，進一步提升購物車提袋率以及客單價，有效增加電商轉換率，因應下半年的節慶購物商機。