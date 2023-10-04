改管族注意！ 2025年設置306套聲音照相執法

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近來許多民眾反映噪音問題，截至今年8月為止，環境部因而購置127聲音照相設備、開罰7000件，有立委關心聲音照相設備進度，環境部部長薛富盛表示，將於2025年完成購置306套設備，

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部報告2024年施政計畫及收支預算案。

立委莊競程表示，環境部2021年啟用聲音照相執法，至今年8月有127套設備、開罰7000餘件，地方對此需求仍大，環境部有無規劃預算加強設備購置，加速完成？薛富盛說，原本規劃2027年購置306套設備，現在提前2年至2025年達標。

莊競程提及，半數以上縣市依噪音管制法規定，特定時段或地點使用未經許可排氣管為妨害他人安寧，還有5個縣市把任意變更排氣管為妨害安寧行為，違反可處3000至3萬元罰鍰，但亟使改裝聲音變小也依噪音管制法開罰？甚至還有使用經民眾使用經認證的改管，檢舉後要再驗車嗎？

立法委員洪孟楷也說，民怨之首為「噪音」，行政院也擬祭出源頭管理等相關規範，但他也提及，很多縣市推出「靜城專案」，就算合格改排氣管，遭檢舉就要去驗排氣管，但重點應為「抓吵不抓改」。

環境部大氣司司長蔡孟裕說，目前已與地方政府協調，優先針對發生噪音的車輛，而不是看到改管，就通知他受檢，目前也修正相關規定，未來改管後應登錄至車籍系統，縱使使用合格的排氣管，若未登錄也可依道路交通管理處罰條例裁罰，預計年底完成。