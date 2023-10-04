廣達黑翻紅 緯創無力 台股守前低 11檔高歌

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台股今（4）日開盤就跳水，盤中一度下跌超過250點，最低來到16203.34點，距離前波低點16202.43點只差一步，之後跌幅收斂，收盤報16,273.38點，下跌180.96點，跌幅1.1％，成交量2,382.38億元。

台積電盤中跌至519元，收盤下跌1.7％，收在520元，聯電下挫2.54％，收在44.1元，聯發科由黑翻紅，上漲1.04％，收在780元。

AI族群臉色鐵青，緯創、技嘉、英業達、和碩等紛紛下挫，廣達盤中獲買盤點火，股價翻紅，收盤上漲0.8％，相關概念股以機殼股表現較佳，迎廣漲停作收，勤誠、營邦、旭品、晟銘電、迎廣也收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計圓剛、迎廣、保銳、安格共11檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃陶瓷類股及汽車類股表現疲軟，跌幅分別為2.28％、2％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有14檔5％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為圓剛（2417）、迎廣（6117）、晶相光（3530）、圓展（3669）、地球（1324）、昶虹（2443）、聯嘉（6288）、正峰（1538）、華電（1603）、中福（1435）。

今日上市有10檔股票3.3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為汎銓（6830）、大眾控（3701）、怡華（1456）、致茂（2360）、華冠（8101）、眾達-KY（4977）、晶豪科（3006）、亞翔（6139）、矽力*-KY（6415）、台灣精銳（4583），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、定穎投控（3715）、聯電（2303）、中信金（2891）、長榮航（2618）、新光金（2888）、群創（3481）、廣達（2382）、友達（2409）、元大高股息（0056）。

上櫃10檔5％以上漲幅，其中5檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為保銳（8093）、安格（6684）、達輝-KY（5276）、笙泉（3122）、笙科（5272）、皇將（4744）、博來科技-新（7562）、富榮綱（3115）、宇環（3276）、安瑞-KY（3664）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序泰偉（3064）、錦明（3230）、朋億*（6613）、志旭（8067）、西勝（3625）、精剛（1584）、韋僑（6417）、元創精密（3685）、弘煜科（6482）、益安（6499）。

上櫃成交量前10名個股依序為旭品（3325）、笙泉（3122）、富喬（1815）、威剛（3260）、台燿（6274）、宏捷科（8086）、金居（8358）、建舜電（3322）、華星光（4979）、上詮（3363）。