《金融》2023私募股權論壇 聚焦2主軸

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【時報記者林資傑台北報導】台灣併購與私募股權協會今（4）日舉行「2023私募股權論壇」，以「當前產經局勢下的私募股權基金角色」及「企業聯手私募股權基金加速併購轉型與重整」為兩大主軸，針對目前投、募資市況變化與疫後產業布局策略調整下的私募股權基金角色，進行多元觀點分享。

為促進台灣產業加速轉型升級，近2年先有國發會發布私募股權基金投入國內5+2及六大核心戰略產業，後又支持鼓勵國內私募股權基金業者成立公會，加強私募股權投資產業在台正向發展，顯示主管機關看好私募股權基金協助國內產業轉型創新。

受全球資金退潮及估值下調等因素影響，全球私募股權基金市場的投、募資活動大幅降溫，間接影響交易活動熱度。台灣則因防疫有成及台商回流紅利，不但資金相對充裕，成本也較以美元為主的基金低廉。

近期有不少以新台幣為主的基金深獲投資人青睞，積極投入市場，未來聚焦領域及投資動向非常值得密切關注。對此，台灣併購與私募股權協會舉辦「2023私募股權論壇」，讓產業各界快速掌握國內外私募股權投資市場動態。

此次論壇以「當前產經局勢下的私募股權基金角色」及「企業聯手私募股權基金加速併購轉型與重整」為兩大主軸，邀請產業代表、LP代表及企業領導人進行多元觀點分享，期望鼓勵更多企業善用私募股權基金帶來的資源加速轉型，提升自身在國際市場的競爭優勢。