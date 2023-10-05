猛衝→下挫！北高雄新案修正價位 房價追高動能熄火　

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前2、3年房市熱，全國多區域房價上漲不少，其中高雄因台積電要去楠梓設廠的消息而帶動房價暴衝，北高雄楠梓、橋頭預售屋單價從1字頭飆至3字頭。但隨著如今房市降溫，買氣縮減，量縮態勢明顯，房價也有些變動。不動產平台統計，六都、新竹今（2023）年第3季總銷金額4588.7億元，季減8%、年減11％，較去年同期量減近千億，且近年房價過熱的高雄，楠梓高大特區已有部分案場修正價格。

不動產平台統整顯示，過去因受到台積電加持，房價猛漲的新竹、高雄及台南等地區，今年第三季較去年同期都應聲下挫，年減幅約4％到12％；反觀基期較高的雙北、台中等地則是年漲10％。包括房市政策、總統大選將至、囤房稅2.0等議題影響，建商不願當出頭鳥，因此暫緩推案或低調行事。

其中高雄像是北高雄橋頭、楠梓等區，在台積電話題與建設題材帶動下，當地指標案去化仍能維持恆溫，月成交可達10戶以上；不過房價部分，建商為刺激買氣多半保守，楠梓高大特區部分案場價格已陸續修正至合理範圍，房價追高動能熄火。

高雄大學特區周邊一些新建案，單價約33～34萬左右，在地資深房仲透露，今年房市買氣較弱的情況下，有建商確實有降價，1坪降幅約1萬元。

北高雄楠梓、橋頭隨著房市降溫，買氣縮減，量縮態勢明顯，不僅新案買氣下滑，不少急售屋的中古屋賣方更願意讓利。台慶不動產高雄八德站前加盟店劉國基店長指出，高雄近期要賣屋的屋主，確實不像過去2、3年那樣「開價瘋狂」，以現況觀察，高雄中古屋平均議價幅度大約1成或1成內，如果是總價更高的物件，議價幅度可能到1成5。

劉國基指出，高雄預售屋目前買氣不佳，建商、代銷頭痛，當房市景氣不錯時，有建商、代銷與投資客合作可互蒙其利、當然很好，但當房市轉差時，就會有投資客削價出售，與業者產生競爭，加上買氣減弱，讓建商、代銷都相當頭大。