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最新》南部5縣市今晚颱風假停班課 嘉義市不跟進

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中度颱風小犬直撲台灣，氣象署3日上午11點30分發布陸上颱風警報，受颱風外流環流影響，東北角海浪日趨增強，仍有民眾不畏風雨在岸邊垂釣。圖／張鎧乙攝
中度颱風小犬直撲台灣，氣象署3日上午11點30分發布陸上颱風警報，受颱風外流環流影響，東北角海浪日趨增強，仍有民眾不畏風雨在岸邊垂釣。圖／張鎧乙攝

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【中時新聞網 何立雯；中時 張鎧乙】中度颱風小犬撲台，今上午8時暴風圈已登陸台灣，全台各地下起大雨，原本只有零星幾個縣市停班停課，但隨著風雨增強，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣今接連宣布今晚停班停課。

全台各縣市颱風假一覽表如下：

【北部地區】

●基隆市 尚未列入警戒區。

●台北市 尚未列入警戒區。

●新北市 尚未列入警戒區。

●桃園市 尚未列入警戒區。

●新竹市 今天照常上班、照常上課。

●新竹縣 今天照常上班、照常上課。

【中部地區】

●苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

●台中市 今天照常上班、照常上課。

●彰化縣 今天照常上班、照常上課。

●雲林縣 今天晚上停止上班、停止上課。

●南投縣 今天照常上班、照常上課。

●嘉義市 今天照常上班、照常上課。

●嘉義縣 今天晚上06:00起停止上班、停止上課。

【南部地區】

●台南市 今天晚上06:00起停止上班、停止上課。

●高雄市 今天晚上06:00起停止上班、停止上課。

●屏東縣 今天晚上06:00起停止上班、停止上課。

【東部地區】

●宜蘭縣 今天照常上班、照常上課

●花蓮縣 今天照常上班、照常上課

●台東縣今天下午停止上班、停止上課。

綠島鄉:今天停止上班、停止上課。

蘭嶼鄉:今天停止上班、停止上課。

【離島地區】

澎湖縣 今天停止上班、停止上課。

連江縣 尚未列入警戒區。

金門縣 尚未列入警戒區。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】

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