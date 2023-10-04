陸「碳中和」婚禮成潮流 紅包包上百元人幣：沒葷菜

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大陸「十一」假期正是許多人結婚好時機，近年大陸力行環保之下，主打低碳的「碳中和」婚禮也成為新模式，越來越多年輕人不再願意被形式主義裹挾，主打低碳簡約，卻也引來不少正反面議論。例如有人質疑「碳中和」婚禮只是追逐一個新概念、很難真正實現，也有人從實際角度來看，花了幾百元人民幣的紅包錢，宴會現場連葷菜都沒有？

根據《新京報》報導，所謂「碳中和婚禮」是借鑒碳中和概念，指的是婚禮過程中直接或間接產生的二氧化碳等溫室氣體排放總量，能通過植樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，達到相對「零排放」。

具體到實踐中，就是在各個環節都體現低碳綠色、環保節儉理念。例如採用電子喜帖，減少紙張浪費；在交通工具上，提醒中短途親朋儘量乘坐高鐵，婚車改電動車等；在婚宴置辦上，則合理葷素搭配甚至全素菜、儘量不浪費等。

舉辦過「碳中和婚禮」的林浩 (化名）表示，當時自己的婚慶場地就選擇在綠地草坪，婚禮花束在儀式結束後歸還花店，婚慶用品能夠迴圈利用，婚宴食品以素食為主等。

但對此的反面意見也不少，例如與刻板印象不同的是，很多環保用品的價格往往比一次性用品更貴。像是金屬製的喜糖盒平均一個價格在1.5元以上，而紙質喜糖盒平均不足0.5元，但金屬制的可以留下裝其他小雜物，紙質卻往往只能丟掉，反而造成大量紙張浪費。

此外，傳統婚禮俗習慣深入人心下，短時間內難以改變。像是在婚禮讓賓客吃素食就不符合傳統習慣，也讓不少人不理解甚至抗拒。