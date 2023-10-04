彰化高鐵轉乘台鐵等不到 說明會現場藍綠火爆交鋒

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「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」自2017年納入前瞻經費，綜合規畫報告終於在去年由行政院核定，綠委陳素月4日召集台鐵局、鐵道局等單位在田中車站前舉行說明會，不過會中同選區藍營立委參選人鄭俊雄與前立委陳朝容針對工程設計提出質疑，拿著麥克風嗆陳素月花大錢傷害田中，場面火爆。

選舉倒數計時，彰化第4選區綠委陳素月爭取連任，舉辦說明會拚政績，但慘遭鄭俊雄踢館，在陳的場子批陳瞻前不顧後、鄉愿，若真的照這樣建設下去，將成為地方發展的毒瘤；但陳素月展風度，表示重大建設相關部會都審慎評估，她相信專業。

陳素月指出，彰化鄉親期待許久的高鐵彰化站與台鐵田中站轉乘接駁計畫（田中支線）綜合規畫終於在去年核定，計畫總長約3.135公里，總經費達29.55億，將從台鐵田中站延伸支線到高鐵彰化站，讓轉乘旅客無縫接軌，帶動田中、二水甚至南投集集線的觀光廊帶。

陳素月說，路線將從台鐵田中站往北，一路沿著台鐵東西正線間布設，過員即路平交道後開始爬坡，一路往西轉彎跨台鐵西正線至高鐵路線旁，並沿著高鐵橋下道路行經，最終抵達高鐵彰化站，並平行設置新田中站，預計2025年開工，2029年完工。

鄭俊雄則表示，目前的規畫對於田中不是好事，光平交道就足以讓員集路、復興路交通癱瘓，按照規畫3公里的路段還要徵收土地、農地等，認為要開工根本困難重重。

鄭俊雄認為，應該在台鐵社頭站與田中站間設置台鐵轉運站，就連點他都找好了，在市區員集路3段、靠近維力炸醬麵公司後方，該地點僅距離高鐵彰化1公里，可以建置短程捷運或懸吊式纜車等，成為景點，絕對能帶動田中、社頭、甚至員林等地的觀光人潮。