孝親獎》看清生命本質 秦漢不怕老只怕病

【中國時報 洪秀瑛】育有1子1女的秦漢，接受第3屆「旺旺孝親獎」訪問，提到孝道，他認為「父母愛子女，子女愛父母，本是天生自然之事，但人心易變，易受許多外在因素影響，或許有些倫常會扭曲，我的忠告是，不管和父母或子女有轉不過來的情意結，放下吧，人生苦短，趁著還來得及，對自己所愛之人說聲『我愛你』。」

本名孫祥鍾的秦漢，父親孫元良是國民革命軍陸軍中將，曾於淞滬抗戰時率部堅守閘北陣地3月之久，參加過許多重要戰役，是受世人推崇的抗日名將。

秦漢憶及，小時他是父親最寵愛的孩子，只要有人想聽父親講故事，父親就會要孩子們把他扛在肩上，兄弟姊妹嘴上吆喝著「咚咚鏘、咚咚鏘」將他運到書房、放在父親腿上，「父親最喜歡講的是《封神榜》，他懂孩子會著迷那些神仙鬼怪充滿想像力的故事。」

他分享，父親喜歡孩子、懂孩子心裡想什麼，「也許在他內心裡有些很童稚的心從未消失。」他小時對父親充滿尊敬，也會聽父親說起戰爭的故事，「雖然他經歷中國近幾十年的重大事件，但從他回憶錄的書名《億萬光年中的一瞬》可察知，他幾十年前便具有宏觀的哲思，在浩瀚無邊無際的宇宙中，人太渺小、太微不足道，連螞蟻都不如。」

入行沒遭父母反對

當年秦漢考上中影演員訓練班，是哥哥寫信寄去日本告知父親，當時父親對他要走演藝圈的反應？他表示，父親思想開明、開放，從不反對他走演藝圈，認為「行行出狀元」，只要不做壞事肯認真努力都可做，勉勵他努力做好。在當年，父親對新的事物接受度高，但也提醒他要多看書，所以到現在，他仍有手不離卷的習慣。

他分享，母親當年沒反對他入行，而且他母親愛看電影，只是告訴他若有人要他簽合同，就說：「我考慮一下再回家商量。」後來國聯公司的李翰祥導演要簽他當基本演員，他3位同行的朋友很快就簽了，秦漢想起媽媽的話，秒回對方：「我考慮一下。」

他走到門口，製片經理突然說：「你不要考慮啦，我現在把你每月薪水加1倍。」秦漢回：「我還是考慮一下。」後來走到公司外，那3位朋友說要幹就大家一起幹，硬是架著他回去簽約，於是他就做了國聯基本演員。

秦漢還記得父親從日本回台後，在高雄開了一家針織廠，「我去看他，話沒說兩句，他就說想休息了。當時我真的感覺和父親的距離很遠，我們之間有一道無法逾越的鴻溝，他80多歲時，我也沒那麼忙了，我們接觸才逐漸多了起來。」他笑稱，「聽媽媽的話很好，因為我父親不是很會和成年的子女交流的人，他不會和我們輕輕鬆鬆的談天說笑，他不喜歡別人囉囉嗦嗦。」

不排斥節目邀約

不論是戰場上的豐功偉業還是槍林彈雨下的人性反應，每當秦漢問起父親，卻總是得到同樣的回答，孫將軍常用四川話說：「你去看書好咯。」老將軍不愛提當年勇，只喜歡種花蒔草，也不常說話。秦漢表示，父親有項特殊習慣：「他80多歲時，習慣每周寫一份菜單，星期三一定寫『要吃肯德基的炸雞腿一隻』。」

秦漢也分享，他父親80多歲還很健壯、身手矯健，有次去爬山，見一人氣喘吁吁坐在石頭上休息，他問那位先生幾歲？對方說：「65歲，老啦，你幾歲？」他父親蹦蹦跳跳的說：「嘿，我88歲啦！」隨後得意揚長而去。

如今已到古稀之年的秦漢，看清生命本質，「每個人都會老，擔心也沒用」，比起怕老，他更怕病。喜歡旅遊的他，有女兒會陪著他到世界各地旅行，這種陪伴，他認為也是種孝心，兒子孫國豪平時會帶著女兒探望他，讓他含飴弄孫，秦漢說，現在心境比以前更灑脫自在，但若有優秀的影視作品及實境節目邀約，他仍不排斥。