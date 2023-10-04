孝親獎》董仔隔代教養長大 不走歧路讓阿嬤安心

【中國時報 鄭宜熏】百萬YouTuber團體「這群人TGOP」成員董芷涵（董仔）日前接受孝親獎專訪，她認為孝順就是讓家人安心，「現代年輕人都會覺得父母很煩，我覺得就是做得不夠讓他們有安全感，我們需要爸媽的安全感，但爸媽也需要我們的安全感，所以我覺得『安心』很重要。」所以表演科班出身的董仔，只要有演出都會找阿嬤看，讓她了解孫女在做什麼，笑說：「讓她安心，就不會被她煩。」

35歲的董仔國小4年級時爸爸過世，媽媽在這之前改嫁，從小由阿公、阿嬤帶大的她，從單親家庭變成隔代教養，坦言一度疑惑「我是不是跟人家不一樣」，甚至聽過有人說單親家庭的小孩長大會變壞，這些質疑聲音，使董仔覺得：「你越是這樣講，我就是要做好給你看。」

她加入「這群人」後，成為知名YouTuber，但阿嬤不懂什麼是網紅，董仔跟她說是演戲，董仔也感謝粉絲看到她總是很熱情，常自傲對阿嬤說：「妳看妳孫女超紅的喔！」阿嬤也非常開心看見孫女上電視，可是仍擔心她工作不穩定，總是會唸她：「加油啦！但有更好的工作再換。」

想留住阿嬤味道

直到董仔包給阿嬤的紅包越來越大，從2000到2萬，才讓阿嬤完全放心，董仔說「錢」對長輩來說是一種安全感，除了紅包以外，她在2、3年之間，替阿嬤換了冰箱、瓦斯爐、熱水器、洗衣機等家電，讓阿嬤感受到她的工作收入不錯，「在老人家的眼裡賺錢是擺在第1位，再來就是陪伴。」

阿嬤經常問董仔何時回去看她，這一點，董仔自評60分，羞說：「我盡我所能做到，但在她眼裡絕對不是100分，及格邊緣，我也期許能在更多一點。」所以她只要回去看阿嬤，一定不會滑手機，專注於祖孫的相處時光，「我沒有做得非常棒，但她一定能感受到我愛她的程度。」

阿公去年過世，董仔也開始想留住些「阿嬤的味道」，所以1年前跟阿嬤學包肉粽、炒米粉等阿嬤的拿手菜。

與媽媽化解心結

至於媽媽，董仔坦言爸媽離婚後，很不諒解她，長大後，似乎能理解媽媽的心情，認為「好像沒必要在生命中有個過不去的坎」。2年前，媽媽突然傳訊息問要不要吃飯，她跟妹妹又驚又喜，即使母女3人很久沒見面，聚餐也不尷尬，如同朋友般聊天，連老公海力求婚時，都特地請董媽幫忙錄影片，這讓董仔很驚訝：「沒想到她會答應。」