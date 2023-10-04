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中秋連假湧入33.8萬人潮 烏日高鐵站雙十連假交管出爐

  • 中時即時 馮惠宜
台中烏日警分局公布台中高鐵站區10月6日（周五）及10月10日（周二）台中高鐵站區交通疏導規畫，期間進出高鐵站車流改道。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）
台中烏日警分局公布台中高鐵站區10月6日（周五）及10月10日（周二）台中高鐵站區交通疏導規畫，期間進出高鐵站車流改道。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

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有鑑於中秋連假收假日（10月1日）台中高鐵站湧入33.8萬人潮，購票人龍驚爆數公里，迎接雙十連假來臨，台中烏日警分局公布台中高鐵站區10月6日（周五）及10月10日（周二）台中高鐵站區交通疏導規畫，期間進出高鐵站車流改道，請駕駛人配合。

睽違9年國慶煙火重返台中，官方預估單日將湧入50萬人潮追煙火，加上日前中秋連假收假日台中高鐵站出現排隊購票人龍，國慶連假台中高鐵站區交管成重中之重，烏日警分局4日公布國慶日連續假期交通疏導規畫。連假首日10月6日、收假日10日台中高鐵站區將進行精進交通疏導。

其中由台74線高鐵匝道下高鐵東路進高鐵站區，原車流為經高鐵5路進入站區1路2樓下客，當日將改為1下匝道後繼續直行高鐵東路至高鐵3路右轉進站區1路1樓下客。2經高鐵5路進入站區2路至增設的「高鐵4號門前」。 　而由台74線高鐵匝道下高鐵路3段進站區者，原車流經高鐵5路進入站區1路2樓下客，當日改道至增設的下客區「高鐵台中站站區1路4號門及站區1路7號門前」下客。

至於載客離高鐵站，則在站區1路1樓由高鐵1路及建國路分流，可往高鐵路、台74線及中山路離站。若在站區1路2樓載客則由高鐵路、建國路及台74線分流離站。

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