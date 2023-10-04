「小犬」發威 台中路樹攔腰斷裂、連根拔起

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颱風「小犬」來襲，台中市各地吹起強風，大雅區民生路巷弄內，近午一棵路樹不敵強方攔腰斷裂，壓毀一輛休旅車及機車；另海線也出現路樹倒塌意外，清水區吳厝路往國道3號橋梁，昨深夜一棵路樹遭連根拔起，橫躺於馬路上，幸兩起事件未造成傷亡。

小犬颱風來襲，清水警分局轄區昨下午出現強風，昨晚7時30分許，大楊派出所員警詹凱鈞、呂啓瑞執行巡邏時，於清水區吳厝路往國道3號橋梁，發現一棵路樹不敵強風遭連根拔起，橫躺於馬路上。

由於該路段昏暗且來往車輛多、車速快，兩名員警立即下車將路樹拉至一旁，先清出1部車可通行之路，並實施交通管制，維護用路人安全，同時通知建設局人員立即派來怪手清除路障，最後於深夜9時10時清除完畢，所幸在警方安全維護下，無人受傷。

另外，大雅區今天上午風勢明顯增大，民生路1段191巷內一棵路樹攔腰斷裂，剛好壓到路旁休旅車及機車，休旅車凹陷受損，幸無人受傷。

上雅里長陳映辰表示，接獲民眾來電告知後，立即通報相關單位處理，感謝第一時間到場關心的大雅警分局長劉雲鵬等相關單位，警方在現場拍照及做完筆錄，區公所和清潔隊則聯手進行清運工作，提醒大家要注意安全。

清水警分局表示，由於颱風來襲，轄區臨海且瞬間風勢強，騎乘機車或是駕車民眾行經本轄時，請減速慢行，以維護用路人安全。