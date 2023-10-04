高鐵國慶疏運期將開1057班車 南下、北上尖峰公布

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周末將進入國慶假期，台灣高鐵公司將展開為期6天的國慶疏運期（10月6日至11日），總計加開190班次列車，共提供1057班次列車的服務。高鐵指出，部分時段可能出現自由座旅客較多，經分析訂票狀況，公布南下與北上的尖峰時段，建議買自由座的旅客彈性調整行程，以免在車站久候。

高鐵指出，國慶連假人潮較多的時段，南下會出現在10月6日的下午5時至晚間8時、7日的上午8時至11時；北上尖峰則是在10日的下午1時至晚間8時。

為方便旅客規劃行程，高鐵官方網站將持續公告對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位及取票，或多加利用疏運期間增開的夜間車次。

高鐵統計，截至今日上午為止，對號座熱銷車次集中於南下6日中午起至7日晚間、10日中午至晚間；北上則在6日下班後、9日下午至晚間及10收假日全日，其他時段則仍有空位。

至於為何台中站人潮特別多，有鐵道界人士分析，長途旅客大多會提早規畫行程並訂票，短途旅客則有多元的運具可替換，而台中剛好卡在中間，搭高鐵往台北或高雄都是1小時左右的車程，若旅客到站後看到人多，再轉到其他運具未必更省時，因此願意排排看，若一開始就選火車或客運，則可以省錢又省時。