補貼大拚場！這筆中央最高月月給1.1萬 北市再加碼6千

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【旺得富理財網 黃順德】蔡政府補助租屋族，推行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，首批將於今（4）、明（5）日撥款，此次申請年齡下修至18歲，擴大照顧租屋族群，還有四大新制，包括隨到隨辦、舊戶資格沿用、無須房東身分證字號、放寬房屋適用範圍等，無資料者可以切結方式處理等，提供每戶每月2,000元至8,000元不等租金補貼，其中低收或中低收的經濟弱勢家庭補貼金額為1.4倍，因此經濟弱勢族群最高可領到11,200元。

輸人不輸陣！台北市政府加碼補貼，從即日起至2025年3月31日受理，獲得補貼的合格戶，如設籍且租屋在台北市、家庭成員符合所得標準（平均每人每月低於28,520元），且有扶養成年子女或父母者，可向都發局提出申請，最高加碼6,000元。

都發局表示，內政部300億元專案計畫針對低收、單身青年或育兒家庭等族群有加乘補助，但家庭成員定義上，僅限申請人、配偶及未成年子女等，同戶籍成年直系親屬（父母、成年子女）不計入家庭成員，對照北市過去民間租金分級補貼制度影響差異，台北青壯年人口扶養負擔全台最高，市府為了減輕租屋負擔，補貼條件將家庭成員範圍擴大至同戶籍內直系親屬，加碼扶老、養兒家庭補助。

舉例來說，王先生戶籍及租賃地皆在台北，若扶養父母及1個小孩，假設全家生活僅倚靠王先生的月薪70,000元，代表平均每人每月所得低於19,013元，加碼倍數為1.4，除了可獲得中央租金補貼金額7,000元（5,000元乘以1.4），還能獲得北市加碼租金補貼金額4,000元，等於總計補貼11,000元。

符合資格者可於2023年10月2日上午9時至2025年3月31日下午5時提出申請，可透過都發局租金補貼網線上提出申請(https://www.rent-allowance.gov.taipei/)或自行上網下載紙本申請書，再以「掛號郵寄」方式（以郵戳為憑）至都市發展局中區辦公室申請，申請書表可於2023年10月2日起就近至各區公所或至都市發展局中區辦公室免費索取，若對申請資格有疑問，可撥打台北市都發局服務電話（02-2777-2186轉0再轉1）洽詢。