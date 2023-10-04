太魯閣峽谷音樂節 優人神鼓擔綱邀同雲腳

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【中央社記者李先鳳】國家公園署太管處今天在太魯閣台地舉行「2023太魯閣峽谷音樂節」預告記者會，優人神鼓等演出片段，藝術總監黃誌群說，昨晚北部下雨，花蓮風雨未到能在大自然中表演很幸運。

太魯閣峽谷音樂節將於10月28日在太魯閣台地舉行，內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處上午邀請演出團體「優人神鼓」、原住民歌手伊祭．達道出席記者會，並演出片段，宣告已邁入第21年的音樂節將登場。

黃誌群接受媒體聯訪表示，「優人神鼓」成立35週年，一路走來不容易，因此想把35年來的精華呈現出來；此次將帶領觀眾雲走太魯閣，這是優人雲腳精神，透過一步一腳印，安步當車，領略太魯閣世界級的美景。

黃誌群指出，這次是優人第3次在太魯閣表演，前兩次是2005、2015年，此次將演出經典曲目「聽海之心」，希望大家走進大自然欣賞，洗滌身心靈。

太管處長楊金臻表示，太魯閣峽谷音樂節自2002年首次舉辦至今，是口碑很好的戶外大型音樂會。今年為了讓民眾有不一樣的體驗，有別於往年，表演區域沒有背板，僅架設低舞台，讓演出者和觀眾的距離可以更近，也可以讓大家與周圍美麗的風景更融合，希望透過音樂引領民眾走進國家公園，體驗國家公園自然人文之美。

太管處說明，今年活動分上、下午2場，上午場演出的有曾獲台灣原創流行音樂大賽原住民組首獎的太魯閣族創作歌手一好．屴夯、峽谷樂舞團以及台北愛樂交響樂團。

下午場主要由優人神鼓擔綱演出，20多名團員將先從砂卡礑經小錐麓步道雲走到太魯閣台地演出，也將與太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道合作表演。若要參加雲走的民眾今天下午2時起在太魯閣國家公園官網的線上報名系統開放報名，只有150個名額，歡迎民眾報名參加。