勞保、國保雙年金議題正夯！能領多少錢？怎樣領？

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【旺得富理財網 黃順德】國民年金（國保）施行15年後（自10月1日以後），領取相關社會保險老年給付者，即使未滿65歲，也不得再參加國民年金保險；勞保、國保兩者保費計算也不同，勞保的保險費是自加保當日計至退保是日止，而國保則是以「月」為計算單位，一文整理勞保、國保老年給付平均領多少錢。

勞保局統計勞保老年給付情況，至去（2022）年底為止，超過159.7萬退休勞工平均月領18,294元，較2021年增加400元，平均請領年齡為61.28歲、平均投保年資29.46年、平均投保薪資為37,716元，月領老年年金金額低於2萬元的退休勞工，占比約61％。

另一項統計，目前51％領取國保老年給付的國人，年金落在4,001至5,000元之間，12％領取金額在5,000元以上，4,000元以下則有大約35％，整體金額為3,823元；若以A式計算領取金額的話，年資達10年才有可能領到2,400元。

過去，國保領取金額可以用A、B二式計算，但有保其他社會保險（勞保、農保等）的民眾，就無法用有最低保障金額3,772元的A式計算，現在只要參加國保所累計之國保年資，於領取國保老年年金給付時，應按B式發給（月投保金額×國保年資×1.3％）。

「勞工保險條例」及「國民年金法」訂有「年資併計」規定，只要勞保、國保年資合計達15年，65歲後，即可依各該保險年資，同時領取國保及勞保老年年金給付，據試算，將比分開領取勞保一次金及國民年金更為划算。