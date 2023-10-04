將提名川普選眾議長！議員公開表態 本尊批共和黨只顧內鬥

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美國眾議院議長麥卡錫3日被罷免後，帶頭逼宮的共和黨強硬派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）透露曾與前總統川普對話，內容讓他深信自己做了正確的事。不過，川普在自創社交平台Truth Social發文狠批共和黨人內訌，卻不對抗激烈左翼民主黨人，而川普的多名顧問都質疑蓋茨的說法。

據《NBC》等美媒報導，蓋茨並未交代與川普的對話詳情，僅指讓他有很大信心自己做了正確的事。惟川普的發文似乎與蓋茨所講的相反，川普質問，「為何共和黨人時常內鬥，為何他們不對抗正在摧毀美國的激進左翼民主黨人？」

美媒向數名川普的幕僚核實蓋茨所言是否屬實，不過多名川普顧問和支持者都表示懷疑。川普顧問拉西維塔（Chris LaCivita）說，「我向你們指出川普總統今天早些時候的真相」，讓外界留意川普的發文。第二位顧問同樣引述川普的貼文，稱不認為蓋茨說川普支持他的說法。

另一方面，由於議長席位空缺，眾議員需投選新人選接任，共和黨議員內爾斯（Troy Nehls）宣布眾議院下周復會後，將提名川普競逐議長一職，他形容川普是他一生中見過最偉大的總統，川普的「美國優先政策」成就有目共睹，將讓眾議院「再次偉大」。

事實上，眾議院議長不一定由現屆國會議員出任，但過往都是由現任眾議員擔任。今年1月眾議院選新議長時，也有人提名川普，而蓋茨作為川普的忠實支持者，當時也曾投川普一票。