台新銀行防詐成效優異 今年已攔阻356件詐騙案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市政府9月28日舉辦治安會報，邀請台北市8月「攔阻量能」前3名績優金融機構出席，由台北市市長蔣萬安親自頒發獎狀表揚。台新銀行8月成功阻攔33件詐騙案，其中，台北市有11件，第一線與客戶接觸的行員扮演關鍵角色，透過機警觀察及耐心溝通，積極識詐、阻詐、堵詐，落實臨櫃關懷提問發現問題。

台北市9月「北市府治安會報」市長蔣萬安親自表揚防詐「攔阻量能」成效優異的前3名金融機構，台新銀行表現優異深受肯定。

台新銀行作業服務處資深副總經理劉樹芬指出，要做好防堵詐騙不容易，行員向客戶關懷提問時，必須仔細耐心了解客戶交易的目的、需求，判斷為一般正常交易或受詐騙集團哄騙，過程中還要注意客戶的感受，避免因此產生誤解，以有溫度的服務，耐心取得客戶信任。台新銀行今年以來已成功攔阻共356件詐騙案，防堵金額達1億7249萬餘元。

現今詐騙型態包含網路交友、投資虛擬貨幣、善款捐款、精品買賣等，手法多元。能察覺異常，除靠行員高度警覺的觀察力及耐心的關懷提問，複雜度越來越高，因此台新銀行今年特別成立金融風險監控及防範部門，以持續不斷的教育訓練分享如何發現疑似詐騙跡象、常見詐騙話術類型與延伸提問技巧，並時常提醒行員感同身受地安撫客戶情緒，與警察機關密切合作，認真從每道金融服務環節防堵詐騙。

劉樹芬表示，因防堵詐欺獲得表揚，是對台新銀行很大的肯定。分行是銀行面對民眾最直接的管道，將持續加強人員的專業訓練，提供穩定優質的金融服務，用心解決客戶問題，守護客戶資產。此外，台新銀行積極落實公平待客，保護金融消費者權益，除教育訓練外，也透過高階管理層所領導的「公平待客及消費審議委員會」，建立完備的內部控制三道防線，並由董事會審慎檢視改善方案提出具體建議，由上而下全員參與，力求善盡企業社會責任。