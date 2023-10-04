視障者有福了！全台首張點字Combo卡問世

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秉持公平待客、響應金融友善，永豐銀行4日宣布，創國銀首例推出視障點字金融信用卡服務，製卡時於卡面直接打印「永豐」品牌名稱點字，使卡片具備永久識別性以造福視障者，有感升級金融服務體驗。永豐銀行積極發揮影響力，為金融服務注入溫度，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

根據衛福部統計，去年台灣領有身心障礙證明的視障者人口達54,317人。永豐銀行致力提升視障者金融服務體驗，為解決視障者不易辨識各家金融卡、信用卡的困擾，全新推出永豐視障點字金融信用卡服務，卡片集多功能於一身，包括ATM取款與消費刷卡等，視障者觸摸即可清楚辨識品牌名稱，取卡使用時更直覺、便利。

永豐銀行表示，為視障客戶把關寶貴資產，永豐視障點字金融信用卡服務貼心提供刷卡消費不限金額簡訊通知服務，方便視障客戶利用手機報讀功能掌握刷卡狀態。同時提供每月3次跨行提款轉帳免手續費或不限金額任刷一筆享最高8次免手續費等專屬獨家優惠，以及刷卡消費單筆滿額享3期分期免手續費、指定保費代繳1％回饋等權益，降低用卡成本。

除推出永豐視障點字金融信用卡服務外，永豐銀行全方位精進金融友善措施，包括提供閱讀及簽名專用輔具，提升低視能或高齡客戶臨櫃閱讀及簽名時的便利性；此外，行動櫃員iPad亦提供視訊手語翻譯服務，致力打造無障礙金融環境。