嘉義市公開流感疫苗廠牌 醫護肯定安民心、提升接種效率

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今年公費流感疫苗第一階段本月2日開打，中央提供賽諾菲、國光、東洋及高端等4家廠牌，嘉義市政府為讓民眾清楚知道流感疫苗施打種類，校園、社區及合約醫療院所均須公布疫苗廠牌，讓資訊公開透明。

嘉市府衛生局表示，嘉義市公費流感疫苗2日開打，已有7650人次接種，比去年同期多出3倍，2日起即在校園張貼公告當天接種疫苗廠牌，若家長想讓孩子接種不同牌疫苗，可向學校索取「補接種通知單」，自行到各醫療院所公費接種。

還有，考量民眾有「知的權利」，嘉義市東、西區衛生所、流感疫苗合約醫療院所、學校及社區接種站等，都須公開告知民眾施打的疫苗廠牌。

嘉義市診所協會理事長陳明煌表示，近2日有不少民眾先詢問疫苗廠牌才決定打或不打，肯定黃市長決定公開揭示流感疫苗廠牌的做法，讓到院所接種流感疫苗的民眾可以清楚了解，進而能安心接種，減少民眾抱怨情緒，減輕醫護人員的負擔，提升接種效率。

嘉市府衛生局長廖育瑋表示，衛生局已備妥10萬劑四價流感疫苗，其中9萬8000劑提供公費對象接種，另外自購2000劑提供尚未符合公費接種條件的3大族群同步於2日接種。

此3大族群包括設籍嘉義市身心障礙者、本市國中小至五專教職員工、幼兒園教師助理員及特教學生助理人員。

公費疫苗接種分2階段，第一階段10月2日起開跑，第二階段則為11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。